Afyonlu çiftçiler: Özelleştirme olduğu için şeker pancarı ekemedik; çiftçi kazanamazsa tren durur

Afyonlu çiftçi Hüseyin Kılıç, "Çiftçilerimiz üretim maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanan harcamaları sezon sonu kurtaramadığı zaman sıkıntı yaşıyor" dedi. "Çiftçi kazanırsa lokomotif ilerler. Arkasındaki esnaf da diğer vatandaşlar da gelir. Ama çiftçi kazanamazsa o tren durur" diyen Kılıç, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstererek, "Şeker pancarını daha çok ekmek istiyordum. Ama özelleştirme olduğu için kota verilmediği ve kota devredilmediği için maalesef ekemedik" dedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde patates ekimi yaklaşık 10 gün önce başladı. Üreticiler fiyat düşüklüğünden, üretim maliyeti yüksekliğinden ve hastalıklardan dert yanarken, ekim alanlarında her geçen yıl azalma olduğunu belirtti. 2 yıl önce 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede, geçen yıl 18 bin dekar alanda 140 bin ton civarında üretim yapıldı. Bu yıl ilçede 15 bin dekar alana patates ekimi yapılması bekleniyor.

"Bu yıl da düşüş var"

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, patates ekim alanlarında bu yıl da düşüş olduğunu belirterek, "Patates ekimleri devam ediyor. Ne kadar patates ekim yapıldığını tam bilemeyiz. Ama patates ekiminde bu yıl da düşüş var. Tahminim 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılacak. İlçede yazlık ve kışlık olmak üzere iki ayrı dönemde patates ekimi yapılıyor. Genelde bütün patates çeşitlerini ekiyoruz ama ağırlıklı olarak yazlık çeşitlerimizden marabel cinsi, kışlık çeşitlerimizden de agria cinsi patates ekimi yapıyoruz. Bunlar depoluk patatestir. Şimdi hala depodaki patatesler İstanbul, Antalya, Ankara pazarına ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor" dedi.

"Tüketiciyi de düşünmek lazım"

Çiftçilerin beklentisi olduğunu aktaran Süleyman Yıldız, "Çiftçilerimiz üretim maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanan harcamaları sezon sonu kurtaramadığı zaman sıkıntı yaşıyor. Tüketiciyi de düşünmek lazım. Tüketici patatesi 4 liraya alıyor, üretici 1 liraya satıyorsa ortada sorun var demektir. Bu sorun çözülürse üreticinin daha çok üretim yapacağını ve büyük şehirlerde asgari ücretle çalışan vatandaşın köylerine dönmesinin önünün açılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Patateste umut gözükmüyor"

Koçhisar köyünden patates üreticisi Hüseyin Kılıç (36), "Patates ekimi yapıyoruz. Ama maalesef patateste umut gözükmüyor. İnşallah iyi olur. Mazot 5 lira 50 kuruş oldu. Gübre aldı başını gidiyor. Şu anda kullandığımız patates böcek ilacı bile 800- 1000 liraya mal oluyor" dedi.

"Çiftçi kazanmazsa tren durur"

Çiftçinin vatandaşın lokomotifi olduğunu söyleyen Hüseyin Kılıç, "Çiftçi kazanırsa lokomotif ilerler. Arkasındaki esnaf da diğer vatandaşlar da gelir. Ama çiftçi kazanamazsa o tren durur. Hayat ve ülkemiz daha kötü yıllara gider" diye konuştu.

"Özelleştiği için şeker pancarı ekemedik"

Özelleştirmeden dolayı şeker pancarı da ekemediklerini kaydeden Hüseyin Kılıç, şöyle dedi:

"Şeker pancarını daha çok ekmek istiyordum. Ama özelleştirme olduğu için kota verilmediği ve kota devredilmediği için maalesef ekemedik. Patatesin bize maliyeti yıl yıl artıyor. Bu yıl patates ekiminin dönümü 3 bin TL'ye mal oluyor. Patatesin ekimini yapıyoruz. 7'nci aya kadar bakacağız. Fiyatının ne olacağını ise Allah'tan başka kimse bilmiyor."