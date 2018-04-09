Çorum Şeker Fabrikası satıldı

Yozgat ve Çorum’da bulunan iki şeker fabrikasının ihalesi yapılıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda yapılacak ihalede ilk olarak Çorum fabrikasının ihalesi yapıldı. İhaleyi, Safi Katı Yakıt 528 milyon lira bedelle kazandı.

CHP'li Ağbaba kapıya tırmandı

CHP Milletvekilleri Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hizmet binasının önüne geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen milletvekilleri önce bina bahçesine alınmadı.

Kapıların kilitlenmesine CHP Milletvekilleri tepki gösterdi. Kapının açılmaması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kapıyı tırmanarak bahçeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine çıkan arbede sırasında kapı açıldı. CHP PM üyesi Yıldırım Kaya Milletvekillerinin içeriye alınmamasına tepki gösterdi. Yıldırım ve güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ağbaba: Burayı kimse babasının çiftliği gibi yönetemez

Yaşananlara, "Burayı kimse babasının çiftliği gibi yönetemez, ihaleyi bizlerden gizleyemezsiniz" diye tepki gösteren Ağbaba,

ihale salonuna girmeyeceklerini belirterek, "Bu kepazeliğe seyirci kalmamak için salona girmeyeceğiz. Bu satışı izlemeyeceğiz. çünkü çok uluslu sularda alınmış ve taşeronları tarafından uygulanan bir karar var. Bu nedenle salona girmiyoruz, kendi suçları ve kendi rezillikleriyle onları baş başa bırakıyoruz" dedi. Ağbaba, Özelleştirme İdaresi'nin önünde şu açıklamayı okudu:

"Bu salondaki satıcılar ve alıcılar,

Kulaklarınızı açın ve bizleri dinleyin;

Şeker Fabrikaları için satış kararı alınmasından bu yana, CHP olarak 45 gündür yollardayız. Anadolu ve Trakya’yı karış karış dolaşarak 24 şeker fabrikasına gittik.

Gittiğimiz yerlerde yalnız olmadığımızı bilin. Satanlar dışındaki tüm siyasi partiler, her siyasi görüşten yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ticaret odaları bu satışa karşı bir araya gelmiştir. Ülkemizin dört bir yanında eylemler, gösteriler, imza kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Fabrikaların satışına karşı Türkiye topyekün ayaktadır ve ülke sathında bir Şeker İttifakı gerçekleşmiştir.

Bu fabrikaların satış talebi, işçilerden, çiftçilerden ve vatandaşlardan gelmemiştir. Bu fabrikaların satış talebi, ülkemizi sömürmek isteyen küresel güçlerden gelmiştir.

"Basit bir özelleştirme olarak görülemez"

Bizler bugün burada siyasi bir muhalefet için bulunmuyoruz. Biz bugün, tarihe not düşmek için buradayız.

Bizler, vatanımızın sömürgeleştirilmesine karşı ayağa kalkanlarız.

Bizler, “Her fabrika bir kale” diyen kurucularımızın izinden, kaleleri korumak için ant içmiş olanlarız.

Bizler sömürgecilere karşı topla tüfekle direnenlerin torunları olarak, paralarıyla gelen yeni sömürgecilere karşı cesaretle mücadeleye atılanlarız.

Şeker tüm dünyada stratejik bir üründür. Her evde olan, gıda bağımsızlığı için büyük önemi olan bir üründür.

Bu nedenle Şeker Fabrikalarının satışı, basit bir özelleştirme olarak görülemez.

Bağımsızlık yalnızca vatan topraklarına sahip olmakla sağlanmaz. Bağımsızlık, Mustafa Kemal Atatürk’ün de gösterdiği üzere, ekonomik olarak sağlanmadıkça yok hükmündedir.

Bizler, ulusumuzun bağımsızlığı için bu fabrikaların satışına karşı çıkıyoruz.

"Bu fabrikalar atalarımızdan miras, çocuklarımıza ise emanetimizdir"

SATICILAR size sesleniyoruz;

Bu fabrikalar kimsenin tapulu malı değildir. Hele ki, bugüne kadar tek bir fabrika kurmamış olanların, çakılı çivisi olmayanların hiç değildir.

Bu fabrikalar atalarımızdan miras, çocuklarımıza ise emanetimizdir.

Türkiye’nin bağımsızlık sembolleri olan kalelerini satmak haddiniz de değildir, hakkınız da değildir.

"Bu fabrikalar, halkın iktidarı kurulduğunda halka iade edilecektir"

ALICILAR size sesleniyoruz;

Bugün bu fabrikaları kimileriniz kendisi için, kimileriniz de yabancılara satmak için paravan olarak alıyor.

Bu fabrikalar, Saray düzeni yıkıldığında ve HALKIN İKTİDARI kurulduğunda, gerçek sahipleri olan halka iade edilecektir.

Halkımıza taahhüdümüz, sizlere ise uyarımızdır, bu fabrikaları 2019’dan sonra KAMULAŞTIRACAĞIZ!

"Bu ihale, bir özelleştirme değil, peşkeş satışıdır"

Saraylarında keyif çatanlar ve bu salonda oturanlar,

Sizleri SUÇLUYORUZ!

Bu ihale, bir özelleştirme değil, peşkeş satışıdır.

Burayı satanlar da, alanlar da, tarih önünde ve halkımızın vicdanında suçlu durumundadır.

Bu lekeyi yıkamayla, süslü reklamlarla, ağdalı sözlerle çıkaramazsınız.

Suç işliyorsunuz ve suçlu kalacaksınız.

Bizlere ihaleye fesat karıştırıyorsunuz diyenler, sözümüz sizedir.

Şeker Fabrikalarını satarak bu ülkeye fesatı siz soktunuz. Fesatın başı sizlersiniz!

Şekeri satmak, vatanı satmaktır. Sizler bugün sadece iki fabrikayı satmıyorsunuz, sizler VATANI satıyorsunuz.

Bir kez daha haykırıyoruz;

ŞEKER VATANDIR VATAN SATILMAZ!

"Satanları uyarıyor, alanları da vicdanları ile baş başa bırakıyoruz!"

Bizler, 3 temel talebimiz yerine getirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Şeker Fabrikaları özelinde tüm özelleştirmeler derhal durdurulacak. Halkın olan halkta kalacak.

Nişasta bazlı şeker kotası %0’a inecek. Üretimi de ithalatı da yasaklanacak.

Şeker Fabrikalarında çalışan taşeron işçiler ve tüm kapsam dışı bırakılan işçilere hakları olan kadro verilecek.

Satanları uyarıyor, alanları da vicdanları ile baş başa bırakıyoruz!"