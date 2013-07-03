Çorum katliamı anıldı

Çorum'da 1980 yılında, resmi kaynaklara göre, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve "Çorum Olayları" olarak anılan olaylarda hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Bahabey Caddesi'ndeki eski pazar yerinde toplanan çok sayıda kişi, Gazi Caddesi'ni takip ederek Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada katılanlar adına açıklama yapan Alevi Kültür Merkezi Başkanı Nurettin Aksoy, 1980 yılındaki askeri müdahale öncesinde Çorum'da çıkan olaylarda hayatını kaybeden 57 vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Olayların faillerinin halen yargılanmadığını hatırlatan Aksoy, şöyle konuştu: "Katliamlarla yüzleşilmeden yenileri engellenemez. Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta ve Çorum'da yaşananların hafızalardan silinmemesi ve tekrarlanmaması, insanlık onuru açısından önemlidir. Mahkemede bazı kişiler cezalandırılmış ancak Çorum katliamı tam olarak aydınlatılmamıştır. Dosyalar yeniden açılmalı, failler yeniden yargılanmalıdır. Tüm bu yaşananlara rağmen Aleviler eşit yurttaşlık talebinden, inançlarından ve bildikleri gibi yaşamaktan asla vazgeçmeyecektir."

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de Çorum'da yaşanan olayları kınamak için 33 yıl sonra bir araya geldiklerini belirterek, "Biz Aleviler ve Alevilerin dostları sadece yaşadığımız katliamlardan dolayı burada değiliz; dünyada yaşanan tüm acılara hep karşı çıkmışızdır. Bu nedenle pirimizin dediği gibi, kabemiz insandır" dedi.

Olaylarda babasını kaybeden Naime Nayman ise anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "Bugün acımızı paylaşmak için buraya gelen tüm yurttaşlara, tüm yürekli insanlara teşekkür ediyorum. Ben her köşede babamı görüyorum. Eğer babam bedenen yaşasaydı topluma çok güzellikler katacaktı" dedi.

Etkinlikte Avrupa'dan gelen bazı derneklerin temsilcileri de konuşma yaptı. Etkinliğe katılanlar, konuşmaların ardından olaysız dağıldı.

Yürüyüşe Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki sivil toplum örgütlerin temsilcileri ile Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, İsviçre, İskoçya ve Avusturya'daki Alevi-Bektaşi derneklerinin temsilcileri katıldı.

Ne olmuştu?

Olaylar, 1980 Mayıs-Temmuz aylarında Çorum ilinde meydana gelen sağ-sol ayrımı temelinde, mezhep çatışması nedeniyle ortaya çıktı. Ülkücülerin, Alevi Mahallesi olarak bilinen Milönü Mahallesine saldırması üzerine, çoğu Alevi olmak üzere resmi kaynaklarca 57 sol görüşlü yurttaşın ölümü ve yüzlercesinin yaralanmasıyla sonuçlandı.