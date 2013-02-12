T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da BDP alarmı: Sağduyulu olun

Çorum'daki siyasi partilerin il başkanları, BDP milletvekillerinin kente gelecek olması üzerine halka sağduyu çağrısı yaptı

12 Şubat 2013 14:30

BDP’li milletvekilleri; Sebahat Tuncel, Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü ve Sırrı Süreyya Önder’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) aracılığıyla 17 Şubat tarihinde Çorum’a geleceği ifade edildi.

Milletvekillerinin kente geleceğinin duyulması üzerine oluşan bazı tepkiler nedeniyle siyasi partilerin il başkanları kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.

AKP İl Başkan Ahmet Sami Ceylan, parti binasında düzenlediği toplantıda 17 Şubat’ta Çorum’a gelecek BDP milletvekilleri üzerinden bazı kişilerin provokasyon yapma çabası içerine girdiğini vurgularken şöyle dedi:

"Çorum’un gündemine tabii ki kayıtsız kalamayız. Çorum’a gelecek ve konferans yapacaklar. Ancak, Çorum’un birliğini, dirliğini, Çorum’daki tüm renklerin kardeşliğini bozmaya kimsenin hakkı yok. Çorum halkına güveniyorum ve tüm Çorumluları sağduyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye, demokratik bir ülke. Çorum’da artık yaralar kapanmış ve normalleşmiştir. Yapılabilecek provokasyonlara Çorumlular müsaade etmemiştir. STK’lar ve muhalefet partililerimizde sağduyulu yaklaşacaklardır."

MHP İl Başkanı Ercan Daşdan ise yaptığı açıklamada, "MHP olarak bizim Çorum’un huzuru, sükuneti ve kardeşliği için bugüne kadar atmış olduğumuz adımlar tüm kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da bu adımlarımız artarak devam edecek kardeşlik bağları daha da güçlenecektir" diye konuştu.

ETİKETLER

bdpsebahabt tuncellevent tüzelsırrı süreyya önderertuğrul kürkçü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24