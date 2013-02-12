Çorum'da BDP alarmı: Sağduyulu olun

BDP’li milletvekilleri; Sebahat Tuncel, Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü ve Sırrı Süreyya Önder’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) aracılığıyla 17 Şubat tarihinde Çorum’a geleceği ifade edildi.

Milletvekillerinin kente geleceğinin duyulması üzerine oluşan bazı tepkiler nedeniyle siyasi partilerin il başkanları kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.

AKP İl Başkan Ahmet Sami Ceylan, parti binasında düzenlediği toplantıda 17 Şubat’ta Çorum’a gelecek BDP milletvekilleri üzerinden bazı kişilerin provokasyon yapma çabası içerine girdiğini vurgularken şöyle dedi:

"Çorum’un gündemine tabii ki kayıtsız kalamayız. Çorum’a gelecek ve konferans yapacaklar. Ancak, Çorum’un birliğini, dirliğini, Çorum’daki tüm renklerin kardeşliğini bozmaya kimsenin hakkı yok. Çorum halkına güveniyorum ve tüm Çorumluları sağduyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye, demokratik bir ülke. Çorum’da artık yaralar kapanmış ve normalleşmiştir. Yapılabilecek provokasyonlara Çorumlular müsaade etmemiştir. STK’lar ve muhalefet partililerimizde sağduyulu yaklaşacaklardır."

MHP İl Başkanı Ercan Daşdan ise yaptığı açıklamada, "MHP olarak bizim Çorum’un huzuru, sükuneti ve kardeşliği için bugüne kadar atmış olduğumuz adımlar tüm kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da bu adımlarımız artarak devam edecek kardeşlik bağları daha da güçlenecektir" diye konuştu.