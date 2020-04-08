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Çevre

Çorum Karapürçekliler: Belediye tesisi zehir saçıyor, hayvanlarımızı öldürüyor

"Çorum Belediyesi herhangi bir önlem almadı"

08 Nisan 2020 12:41

Elvan Yılmaz

Çorum’da Çorum Belediyeler Çevre Birliğine ait olan Karapürçek köyü sakinleri Celilkırı Mevkii’nde bulunan katı atık düzenleme depolama sahasının çevreyi kirlettiği, hayvan ölümlerine yol açtığı ileri sürdü.

Karapürçek köyü sakinleri, Çorum belediyesinin kontrolünde olan Katı Atık Düzenleme Depolama sahası arıtma atıklarını köy sınırları içerisinde bulunan dereye kontrolsüz bıraktığını, bununda geçim kaynakları olan hayvanlarına zarar verip ölmelerine sebep olduğunu söyledi.

Ayrıca tesislerden moloz yığınlarının çevreye gelişi güzel atıldığını vurgulayan Karapürçek köy sakinleri,”Defalarca belediyeye dilekçe vererek, şikâyette bulunduk. Ancak, Çorum Belediyesi herhangi bir önlem almadı. Aynı sıkıntılar sürekli devam etmektedir. Belediyenin bu tutumu bize maddi ve manevi zararlar veriyor” dedi.

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