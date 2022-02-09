Çorum'da 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Avlağı köyünde 10 asırlık olduğu tahmin edilen Menengiç ağacı koruma altına alınacak.

Osmancık Zeytin Orman İşletme Şefliği personeli, Avlağı Köyü Arap Mahallesi mezarlığında bulunan bin yıllık Menengiç bir diğer adıyla Çitlembik ağacını koruma altına alacak.

Menengiç ağacının ömrünün bin yıldan fazla olmasına rağmen yaşamaya devam ettiğini söyleyen Zeytin Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza Memuru Mustafa Yılmaz, “Ağacımızın çevresi yaklaşık 640 santimetre, 5-6 kişi el ele tutuştuğumuzda ancak çevreleyebiliyoruz.

Menengiç ağacının ömrünün bin yıl olmadığını biliyorum ama benim tahminlerime göre bin yaşından fazla. Menengiç ağacımız, Osmancık Orman İşletme Şefliği tarafından ‘Anıt ağaç’ olarak koruma altına alınacak” dedi.

"5 yüz sene daha yaşamasını diliyorum"

Merak edip hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kişilerin gelebileceğini söyleyen Yılmaz, “Ağacımızı tescillemek için buraya geldik. İnşallah 5 yüz sene daha yaşamasını diliyorum” dedi.

Öte yandan 2020 yılında Yeşilçatma Mahallesi Tekke sokağında bulunan Koyun Babanın yetiştirdiği ve İstanbul’u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen 16 Menengiç ağaçlarına “Anıt ağaç” levhaları asılmıştı. Tarihe tanıklık ettiği ve yüzlerce yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen, Osmancık’ta Çitlembik ve Sakız ağacı olarak adlandırılan, Menengiç ağaçları, Ankara 2. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edilmişti.