Çorum Belediye Başkanı Külcü görevinden istifa etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Muzaffer Külcü, görevinden istifa etti. Makamında muhtarlar ve belediye personeliyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Külcü, \"Görevi devralırken nasıl onurla görevi devralmışsak, görevi devretme noktasına, gününe geldiğimizde de aynı onurla, aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır. Ben de kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdım\" dedi.

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Düzce, Niğde, Düzce ve Ankara belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isteğiyle görevlerinden istifalarının ardından bugün de Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti. İki dönemdir AK Parti\'den seçilerek belediye başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü, makamında muhtarlar ve belediye personeliyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, hizmetlerini anlattı. Külcü, şöyle konuştu:

\"Daha güzel bir Çorum\'u nasıl ortaya çıkarırız; tek gayemiz, tek sevdamız, tek aşkımız bu oldu. Başka hiçbir muhasebeyi yapmadık, hiçbir hesabın içerisine girmedik. 9 yıldır bu çalışmaları yaparken de hemşehrilerimizle muhteşem bir sevgi, saygı, muhabbet ve kucaklaşma içerisinde olduk. Hemşehrilerimiz hiçbir işimizde zorluk çıkarmadılar. Hangi konuya dair müracaat yapsak, konuşsak, şehrin önünü açmak olarak gördüler, işimizi kolaylaştırdılar. Bunun için aziz hemşehrilerimize şükran duygularımız iletiyorum.\"

İstifasiyla ilgili olarak, gelinen noktada yeniden bir durum değerlendirmesi yaptığını dile getiren Külcü, \"Geçen hafta genel merkezimizde belediyemizle ilgili, şehrimizle ilgili, bugünü, yarını, 2019 seçimlerini ve adeta milletin kaderiyle kaderi örtüşür hale gelmiş olan partimizin bu seçimlere daha güçlü bir şekilde girebilmesi için belediyemizde ve şehrimizde bir yenilenmenin, bir tazelenmenin, yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde bir kanaat hasıl olmuştur. Bu kanaatin sonucu olarak da bize düşen görev, görevi devralırken nasıl onurla görevi devralmışsak, görevi devretme noktasına, gününe geldiğimizde de aynı onurla, aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır. Ben de kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdım\" dedi.

\'SADAKATİMİZ PAZARA DEĞİL MEZARA KADAR\'

Partisine halen bağlı olduğunu vurgulayan Muzaffer Külcü, \"Sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadardır\" dedi.

Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Muzaffer Külcü, kararını şu sözlerle duyurdu:

\"Burada bu ayrılık bilinmelidir ki benim resmi görevimden, yani sadece Belediye Başkanlığından ayrılmayı ifade etmektedir. Partiyle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değildir ve asla söz konusu olmayacaktır. Biz meseleye bir dava olarak bakanlardanız. Davada asıl olan samimiyet ve sadakattir. Biz bu yola çıkarken bir şey olmak için çıkmadık. Bir şey olmak için de çaba gösterecek insanlardan değiliz. Aynı şekilde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimiz ve inancımız dün ne ise bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gösterdiği liderlikle sadece Türkiye\'nin değil, bütün mazlum milletlerin adeta umudu haline gelmiş olan Cumhurbaşkanımıza da 17 yıl boyunca birlikte siyaset yapma imkânı verdiği için şükran duygularımı arz ediyorum. Son olarak, 9 yıl boyunca büyük bir şerefle yürüttüğüm Belediye Başkanlığı görevim boyunca tek bir kişiye dahi halel getirecek bir iş yapmadık, hiçbir arkadaşımızın da böyle bir tutumuna şahit olmadım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumanın hassasiyeti içerisinde bütün işlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Burada bir yol ayrılığı yaşıyoruz. 17 yılı aşkın süre boyunca hemşehrilerimizle ilişkilerimiz, temaslarımız oldu. Bu ilişkiler dolayısıyla eğer benim herhangi bir hemşehrime bir hakkım geçmiş ise ben hakkımı helal ediyorum. Her kardeşime ayrı ayrı hakkımı helal ediyorum. Aynı hemşehrilerimin bana haklarını helal etmeleridir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.\"

Açıklamasının ardından belediyenin kapısına gelen Külcü, dışırada bekleyenlerden helallik isteyip tekrar makamına döndü.



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