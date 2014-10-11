Çorum Barosu’nda trans seks işçisine avukat yok!

Çorum’da trans seks işçisi Serap, uğradığı silahlı saldırı sonrasında Çorum Barosu’na giderek avukat talebinde bulundu. Ancak iddiaya göre Baro “Biz travestilere avukat atamıyoruz” diyerek Serap’ı geri çevirdi.

Pembe Hayat Derneği’nin haberine göre, Serap adlı trans seks işçisi tanıyıp teşhis ettiği kişilerce geçen Çarşamba akşamı silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası polise şikayette bulunan Serap, saldırganlardan birinin telefonlarına cevap vermediği için önce sözlü şiddete maruz kaldığını, aynı kişi tarafından buluşma için davet edildiğini ve saldırganlar tarafından araca bindirilerek şehir dışındaki ormanlık Melikgazi Tepesi’ne götürüldüğünü anlattı. Saldırganların önce bıçak ve tekmelerle özellikle kafasını hedef alarak saldırdığını, ardından bacağına ateş edildiğini söyledi.

Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Bir anlık kargaşadan yararlanarak kaçmayı başaran Serap, aynı ifadeleri polise de verdi. Serap’ın kan örneğinin ve bacağına isabet eden kurşunun kovanının saldırganların aracında bulunması üzerine, üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar bugün serbest bırakıldı.

Çorum Barosu: Biz travestilere avukat atamıyoruz

Saldırıya ilişkin yasal süreç başlatmak için Çorum Adliyesi’ne giden Serap, Çorum Barosu’ndan kendisine bir avukat atanmasını talep etti.

Adliyedeki baro çalışanları tarafından "Biz travestilere avukat atamıyoruz" yanıtıyla karşılaşan Serap için Pembe Hayat Derneği Çorum’da çalışan bir avukatla iletişime geçti. Ancak avukat davaya bakamayacağını belirtti. Serap’ın avukat arayışı sürüyor.

‘Ayağında kurşun yarası, kafasında bıçak izi var’

Çorum Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Serap’ın arkadaşı Atakan, arkadaşının sağlık durumunu kaosGL.org’a anlattı: “Serap’ın durumu şimdi iyi. Pansuman yapıldı. Ayağında kurşun yarası, kafasında bıçak izi var. Yüzüne gelen tekmelerden sonra gözleri mor. Ayrıca bir parmağını kaybetti.”