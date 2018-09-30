Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz: Sorumlular 12 haftadır her pazar aileleriyle birlikte…

T24

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz’ün adalet arayışı devam ediyor.

Kazanın ardından gereken önlemleri almayan sorumlularla ilgili herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösteren Öz, tepkisini sıklıkla sosyal medyada paylaşıyor. Bugün de kazanın üzerinden 12 hafta geçmesine rağmen faciayla ilgili herhangi bir hukuki yaptırım uygulanmamasını eleştiren Öz, şu paylaşımlarda bulundu:

"Pazar günü demek 25 kişinin faili meçhul bir cinayete kurban gittiği gün demek! 8 Temmuz’dan beri! Toprağın altına girmelerine sebep olan kişiler 12 haftadır her Pazar aileleri ile birlikte Huzurla vakit geçirebiliyorlar! Ve sesimi duymazdan geliyorlar!

"8 Temmuz 2018 Pazar. Merak ettiği için ilk kez trene binen oğlum bana geri dönemedi. Her gece uyuduğu iki oyuncağından biriyle sonsuz uykuya daldı toprağın altında! Neden ? Yağmur yüzünden diyorlar! İhmaller yüzünden!!"