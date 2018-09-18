Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu ölen Mısra Öz'e tepki çeken sözler: Derdiniz prim sağlamak; anası gitseymiş keşke!

Sosyal medyada bir kullanıcı, çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşini kaybeden Mısra Öz'e Twitter'dan tepki çeken sözler sarf etti. Twitter kullanıcısı, "Ölmüş oğlunu siyasete alet etmek denir buna. Oğlu kalsa anası gitseymiş keşke. Zaten derdiniz ölen değil ki? Ölenin üzerinden prim sağlamak" ifadelerini kullandı.

Anne Mısra Öz, 2018-2019 eğitim yılının başladığı bu günde oğlunun sırasına konan çiçekleri sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Yeni eğitim ve öğretim yılı bizim için neden başlayamadı acaba? Çocuğum okul sırasında değilde toprağın altındaysa bu kimin yüzünden? Hangi sorumsuzluk sebep oldu buna? Hangi ihmal? Oğlum sırasında değil ama onlar hâla koltuklarında?" paylaşımı ile duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı anne Mısra Öz için, "Cehape bu kadını ölen çocuğu üzerinden iyi propaganda yapıyor diye vekil yapmalıdır. Hazır ortada oyuncu varken değerlendirmek lazım" ifadesini kullandı.



Aynı kullanıcı sosyal medya lincini şu sözlerle sürdürdü:



"Sırf siyaset uğruna çocuğunuzun acısının dahi bir yerlerden öç almak için çalışıyorsunuz. Çok yazık çok yazık. Tazminat davası açmanıza gerek yok. Siz istediğiniz parayı söyleyin ben EFT yapayım .İstismarı yapan sizsiniz. Buyrun dilediğiniz mahkemede alabilirsiniz soluğu. Ölüm üzerine siyaset anneyi dahi mazlum yapmaz. Hatta beter olsun diyenler dahi bu durumdan haklıdır. Hiç yaygara yapmaya gerek yok. Kimse Allah kadar kulu sevemez. Bu kadın tam şov dünyasına girmeye aday. Tam da zamanı. Hadi meşhur edin ablanızı. Halk TV'ye çıkan bir tane de Alevi şehit annesi vardı bunun gibi. Şimdi 2 oldu.



Ölmüş oğlunu siyasete alet etmek denir buna. Oğlu kalsa anası gitseymiş keşke. Zaten derdiniz ölen değil ki? Ölenin üzerinden prim sağlamak. Çocuğu öldü diye millet ayağa mı kalkacak. hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman diye bir şey biliyor musun sen?"

Öz: Dünya ayağa kalkacak!



Mısra Öz ise bu lince, "Ne milleti! Dünya ayağa kalkacak!" diye yanıt verdi.