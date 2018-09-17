Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda'yı arkadaşları unutmadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Temmuz ayında meydana gelen 25 kişinin öldüğü tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, sınıf arkadaşları tarafından unutulmadı. Sel'in oturduğu masaya fotoğafı ve bir çiçek bırakıldı. Sosyal medya hesabından oğlunun bugün okula başlayamadığını yazan Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel ise "Çocuğum okul sırasında değilde toprağın altındaysa bu kimin yüzünden? Oğlum sırasında değil ama onlar hâla koltuklarında" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Arkadaşları unutmadı

Yaklaşık bir buçuk ay önce Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında, 9 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, Beylikdüzü’ndeki okulunda düzenlenen törenle anıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Bizimkent İlkokulu yönetimi ve sınıf arkadaşlarının katıldığı anma töreninde, arkadaşları Oğuz Arda Sel’in sırasını çiçeklerle süsleyip, fotoğrafını koydu. Öğrenciler, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi.

Anne Sel'in Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:

1.sınıf..2.sınıf..3.sınıf.. 4 olamadı. Biz 4’ü göremedik. Oysa ilkokul mezuniyet kıyafetini bile planlamıştık. İlkokuldan mezun olamadık. Hayattan mezun olduk. İnanmak ne güç ve ne zor.…

Yeni eğitim ve öğretim yılı bizim için neden başlayamadı acaba? Çocuğum okul sırasında değilde toprağın altındaysa bu kimin yüzünden? Hangi sorumsuzluk sebep oldu buna? Hangi ihmal? Oğlum sırasında değil ama onlar hâlâ koltuklarında"