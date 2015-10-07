Çöpçatan uygulamaları romantizmi öldürdü mü?

İngiltere'de televizyon programlarıyla tanınan tarihçi Lucy Worsley, çöpçatan uygulamaları ve internet sayfaları üzerinden biriyle tanışmak çok kolaylaştığından artık romantizmin öldüğünü söyledi. BBC'nin Radio Times dergisinde yayımlanan röportajında Worsley, çiftlerin artık geleneksel olarak romantizmi güçlendiren engellerle boğuşmak zorunda olmadığını vurguladı.

Worsley, Grindr ve Tinder gibi çöpçatan uygulamalarında Jane Austin romanlarında anlatılan "ağır ve acılarla örülü" aşk hikayelerine yer olmadığını söylüyor.

Fakat bu görüşe katılmayan herkesin kendisini kalıcı bir ilişkiye bağlayamayabileceğine dikkat çeken uzmanlar da var.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ilişki destek hizmeti şirketi Relate'den terapist Peter Saddington "İlişki kurmakta, daha doğrusu ilişkilerdeki güçlükleri aşmakta zorluk çeken bir kısım insan her dönemde diğerlerine göre daha sık eş değiştiregelmiştir" diyor.

Saddington "Bu yeni bir şey değil, ama bunu nasıl yaptığımız değişiyor. Artık sık sık ilişki değiştirebilmek için daha çok fırsat var" diyor.

Tinder kullanıcılarının sayısını vermiyor ama her gün ortalama 26 milyon yeni buluşma sağladığını, piyasaya sürüldüğü 2012 yılından bu yana 8 milyarı aşkın çifte çöpçatanlık yaptığını söylüyor.

Peter Saddington Relate tarafından yakında yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da aktarıyor.

Araştırma gençlerin şu anda birlikte oldukları kişiyi bir çöpçatan sitesi ya da uygulaması yoluyla bulmuş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuş.

Diğer yandan genel olarak araştırmaya katılan 6 bin kişinin çoğu birlikte oldukları kişiyle ilk kez yüzyüze karşılaşıp tanıştıklarını söylüyor.