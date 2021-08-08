COP26 Başkanı Alok Sharma'dan iklim krizi uyarısı: Harekete geçmezsek geç kaldığımıza dair çok net uyarılar göreceğiz

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) Başkanı Alok Sharma, acil önlem alınmazsa, dünyanın, iklim krizinden dolayı bir felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Glasgow'da yapılacak Cop26 görüşmelerinden sorumlu Sharma, iklim konusundaki başarısızlığın sonuçlarının "felaket" ile sonuçlanacağını söyleyerek, "Bunun için felaketten başka bir kelime olduğunu sanmıyorum. Dünyada neler olup bittiğini günlük olarak görüyorsunuz. Geçen yıl kayıtlardaki en sıcak yıldı, son on yıl kayıtlardaki en sıcak on yıldı" ifadelerini kullandı.

İklim görüşmelerinin sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana yaptığı ilk büyük röportajda Sharma, "Zamanımızın dolduğunu düşünmüyorum ama zamanımızın sona ermesine tehlikeli bir şekilde yaklaştığımızı düşünüyorum. Şimdi harekete geçmezsek ne yazık ki geç kaldığımıza dair çok net uyarılar göreceğiz" dedi.

"Küresel ısınmanın sonuçları zaten belliydi"

Sharma sözerine şu şekilde devam etti:

“Küresel ısınmanın sonuçları zaten belliydi. Dünyadaki etkileri görüyoruz. Avrupa ve Çin'de gördüğümüz korkunç sel veya orman yangınları, Kuzey Amerika'da gördüğümüz rekor sıcaklıklar... Her gün dünya çapında şu ya da bu şekilde yeni bir afetin olduğunu görüyoruz"

“Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu, önümüzdeki on yılın neden iklim eylemi açısından belirleyici olması gerektiğini henüz anlamayan herkes için uyandırma çağrısı olacak. Ayrıca, insan faaliyetlerinin iklim değişikliğini endişe verici oranlarda yönlendirdiğini oldukça net bir şekilde anlayacağız”