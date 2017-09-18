Contemporary Istanbul'u 80 binden fazla kişi ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) 13 Eylül\'de kapılarını açan ve dün kapanışı gerçekleşen sanat etkinliği Contemporary Istanbul 80 binden fazla sanatseveri ağırladı.

İstanbul’un sahip olduğu sanat ortamında çeşitli galerilerde, müzelerde yer alan sergiler ve 15. İstanbul Bienali ile birlikte bu rakam bir rekor kabul ediliyor. Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilen fuarda toplamda 55 milyon Dolar değerinde eser satışa çıktı.

Akbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary Istanbul, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Ön izleme günü dahil beş gün süren fuara 42’si yabancı olmak üzere, toplam 73 galerinin yanı sıra, yaklaşık 1.500 sanat eseri İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

BİRÇOK ESER ALICI BULDU

Fuarda sergilenen eserler arasından 500 bin Euro’ya satışa sunulan Victoria Miro Galeri’den Yayoi Kusama’nın Infinity – Nets (Sotoa), 500 bin Dolar’a satışa sunulan Dirimart’ın Fahrelnissa Zeid’in, 380 bin Dolar’a satışa sunulan Marlborough Gallery‘den Manolo Valdes’in Retrato con Marco’su, adedi 250 bin TL’ye satışa sunulan 5 adet Art On İstanbul’dan Mithat Şen’e ait İstif Serisi’nden Küre bir’i, 130 bin Pound’a satışa sunulan Vigo Gallery’den Ibrahim El-Salahi’nin Flamenco Dancers’ı, 62 bin Euro’ya satışa sunulan Victor Lope’den Salustiano’nun Presente Pluscuamperfecto’su, 65 bin Dolar’a satışa sunulan Dastan’s Basement’tan Sahand Hesamiyan’ın Nahankhane’si, 45 bin TL’ye satışa sunulan Pg Art Gallery’den Mehmet Sinan Kuran’ın Fiftysixdoublezero’su alıcı buldu. Pilevneli Galeri’den 40 bin Dolar’a satışa sunulan Ahmet Güneştekin’in Çürüme isimli videosu ise Yunanlı bir koleksiyonerle buluştu.

ALİ GÜRELİ: İSTANBUL\'U SANAT HARİTASINDA ÖNEMLİ BİR YERE YERLEŞTİRDİ

Kapanış gününde Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli fuarın 12. yılı hakkında değerlendirmeler yaparak şunları söyledi, “2015 yılı sonunda başlayan ve 2016 yılı boyunca atarak devam eden sıkıntılar içinde geçen yıl fuarımızı düzenledik. Bu İstanbul’a ve sanat çevrelerine beslediğimiz güvenin ve aynı zamanda sorumluluğumuzun bir sonucuydu. Bu yıl geçen seneki kararlılığımızın sonuçlarını gördük. Tüm katılımcıları ve bizi çok mutlu eden bir fuar dönemi yaşadık. Bu yıl fuarı 15. İstanbul Bienali’yle aynı günlerde düzenledik. Bu çok önemli bir hamleydi. Bu gerçeği gören, anlayan galeriler ve müzeler haftaya katıldılar. Çok dikkat çekici sergiler düzenlediler. Tüm bu hareket İstanbul’u bir anda dünya sanat haritasında çok önemli ve çarpıcı bir noktaya yerleştirdi. Bugün daha önce belirttiğim gibi dünyada bambaşka bir İstanbul var. Yakaladığımız coşkuyu gelecek yıl da sürdürmeye kararlıyız.”.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK: HER SENE STANDARTLAR YÜKSELİYOR

Fuarı ziyarete gelen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de \"Burası Türkiye’nin büyük potansiyelini gösteriyor. Dünyanın her yerinden sanat galerileri tarafından ziyaret ediliyor. Gözlemlediğim kadarıyla da her sene standartları yükseliyor, dünyanın uluslararası sanat alanında önemli oyuncuları ve galerileri Contemporary Istanbul’a geliyor. Bu fuar Türkiye’nin tanıtılması açısından çok önemli. Vatandaşlarımızın, gençlerin Contemporary Istanbul’a gösterdiği ilgi de gurur verici,\" diyerek izlenimlerini paylaştı.

GELECEK YIL 13-16 EYLÜL\'DE

Contemporary Istanbul’un bir sonraki edisyonu 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kültür ve sanat alanında birçok desteği bulunan Akbank, Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’a 2007 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, geleceğin şekillenmesine öncülük eden sanatın, toplum geneline yayılması ve daha çok takip edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti “Ülkemizdeki sanatseverlerin dünyadaki güncel sanat gelişmelerine erişiminin artması öncelikli hedeflerimiz arasında. On yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz Contemporary Istanbul ana sponsorluk görevi, bizim için önemli bir ayrıcalık. Türkiye\'de çağdaş sanatın en önemli buluşma platformu olan Contemporary Istanbul’un ziyaretçi sayısının her yıl arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası alandaki başarısıyla İstanbul’umuzu dünyanın seçkin sanat merkezleri arasında konumlandıran bu önemli oluşuma destek olmayı sürdüreceğiz.”

Contemporary Istanbul\'a ayrıca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ferko ve Yıldız Holding de destek verdi.

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