Contemporary Istanbul çevrimiçi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek

Contemporary Istanbul Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sanat fuarı 17 gün boyunca ücretsiz olacak. Ziyaretçiler sergiyi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak gezebilecek.

Virtual Contemporary Istanbul, 19-20 Aralık'ta yapılacak ön izlemeyle birlikte başladı. Fuar, 21 Aralık 2020-6 Ocak 2021 tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak. Fuar kapsamında 11 ülkeden 37 galeri, 550 sanatçı, 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak.

17 gün boyunca gezilebilecek çevrimiçi fuar ücretsiz olacak. Contemporary Istanbul'un fiziki edisyonunun ise 27 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.