Contemporary Istanbul 74 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

Elif Varan / İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Farklı coğrafyalardan çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul (CI), 5 günde 74 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yurtdışından 54 olmak üzere 83 galeri ve 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eserinin yer aldığı Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, İstanbul’un bölgedeki önde gelen sanat merkezlerinden biri olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen bu yıl da fuarımızı başarıyla düzenledik.

“Bu yıl, geçen yıllara kıyasla, İstanbul’u ve fuarı ziyaret eden koleksiyoncu ve ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu.

“Gösterilen bu ilgi, dünyadan İstanbul’a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir.

“Yurtdışından gelen koleksiyoncuların yanı sıra Türkiyeli koleksiyoncuların ve ziyaretçilerin ilgisi ise İstanbul’a ve sanat çevrelerine beslediğimiz güvenin bir kanıtı oldu.

“Yakaladığımız ilgiyi gelecek yıl da sürdürmeye kararlıyız.

“Türkiye’deki sanat üretiminin artması, sanat piyasasının çeşitlenip büyümesi, ülkemizin ve İstanbul’un itibarına ve marka değerine katkı yaparken iş dünyasını birleştirici, yaklaştırıcı rolü ile de ekonomik ilişkilerin büyümesini sağlamaktadır.

“Contemporary Istanbul, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızda devam edeceğiz. ”

Fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm ile Avrupa Birliği eski Bakanı Ömer Çelik ise “Fuara her geldiğimde insanın ufkunu açan bir ortamla karşılaşıyorum.Kişisel olarak da faydalandığım fuarın gördüğü ilgiden de ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Hem Türkiye hem de yurtdışından Contemporary Istanbul’a bu kadar büyük bir ilginin olması Türkiye için çok önemli. Arkasında çok büyük bir emek olan Contemporary Istanbul, her sene Türkiye için büyük bir işe imza atıyor ve hepimizin ilgilenmesi gereken, destek vermesi gereken bir ortam oluşturuyorlar” dedi.

Sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayan ve bu bağlamda, özgür ve özgün fikirlerin her alandaki gelişime ilham vereceğine inanan Akbank, Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’a 2007 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary Istanbul’un dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Contemporary Istanbul’un, bugün, yıllar önce koyduğumuz hedefe ulaşmasından mutluluk duyuyoruz.

\"İstanbul artık dünyada çağdaş sanatın kalbinin attığı önemli merkezlerden biri; bu da hepimize gurur veriyor.

“Yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Contemporary Istanbul fuarı, hem uluslararası konuşmacıları hem de farklı ülkelerden katılan galerileriyle şehrin ilgi ve odak noktası oluyor.

“Contemporary Istanbul’un sadece fuarı değil bütün ülkemizi uluslararası alanda büyük bir başarıyla temsil etmesi ve tanıtması gerçekten çok önemli.\" (Fotoğraflı)