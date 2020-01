Contemporary Istanbul 12. yılında 80 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Akbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary Istanbul, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Ön izleme günü dahil beş gün süren fuara 42’si yabancı olmak üzere, toplam 73 galerinin yanı sıra, yaklaşık 1.500 sanat eseri İstanbullu sanatseverlerle buluştu, toplamda 55 milyon Dolar değerinde sanat eseri satışa çıktı.

Kapanış gününde Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli fuarın 12. yılı hakkında değerlendirmeler yaparak, “2015 yılı sonunda başlayan ve 2016 yılı boyunca atarak devam eden sıkıntılar içinde geçen yıl fuarımızı düzenledik. Bu İstanbul’a ve sanat çevrelerine beslediğimiz güvenin ve aynı zamanda sorumluluğumuzun bir sonucuydu. Bu yıl geçen seneki kararlılığımızın sonuçlarını gördük. Tüm katılımcıları ve bizi çok mutlu eden bir fuar dönemi yaşadık. Bu yıl fuarı 15.İstanbul Bienali’yle aynı günlerde düzenledik. Bu çok önemli bir hamleydi. Bu gerçeği gören, anlayan galeriler ve müzeler haftaya katıldılar. Çok dikkat çekici sergiler düzenlediler. Tüm bu hareket İstanbul’u bir anda dünya sanat haritasında çok önemli ve çarpıcı bir noktaya yerleştirdi. Bugün daha önce belirttiğim gibi dünyada bambaşka bir İstanbul var. Yakaladığımız coşkuyu gelecek yıl da sürdürmeye kararlıyız.” dedi.

Fuarı ziyarete gelen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise, ‘’Burası Türkiye’nin büyük potansiyelini gösteriyor. Dünyanın her yerinden sanat galerileri tarafından ziyaret ediliyor.

Gözlemlediğim kadarıyla da her sene standartları yükseliyor, dünyanın uluslararası sanat alanında önemli oyuncuları ve galerileri Contemporary Istanbul’a geliyor. Bu fuar Türkiye’nin tanıtılması açısından çok önemli. Vatandaşlarımızın, gençlerin Contemporary Istanbul’a gösterdiği ilgi de gurur verici,” diyerek izlenimlerini paylaştı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, geleceğin şekillenmesine öncülük eden sanatın, toplum geneline yayılması ve daha çok takip edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek sözlerine devam etti, “ Ülkemizdeki sanatseverlerin dünyadaki güncel sanat gelişmelerine erişiminin artması öncelikli hedeflerimiz arasında. On yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz Contemporary Istanbul ana sponsorluk görevi, bizim için önemli bir ayrıcalık. Türkiye\'de çağdaş sanatın en önemli buluşma platformu olan Contemporary Istanbul’un ziyaretçi sayısının her yıl arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası alandaki başarısıyla İstanbul’umuzu dünyanın seçkin sanat merkezleri arasında konumlandıran bu önemli oluşuma destek olmayı sürdüreceğiz.”

25 yılı aşkın süredir modern tasarım anlayışı ve kaliteli üretim misyonu ile yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeleriyle gayrimenkul sektörüne değer katan Ferko, 2015 yılından bu yana Contemporary Istanbul’u ortak sponsor olarak desteklemeye devam ediyor.

Klasik ve çağdaş sanat alanında pek çok projeye destek olan Yıldız Holding bu yıl da etkinliğin ortak sponsoru olarak Ülker Çocuk Sanat Atölyesi ile çocukların genç yaşta sanatla tanışmasına olanak sağladı.