ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde kısa sürede nakil şansı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015 yılında hizmete giren Organ Nakil Merkezi\'nde, 3 yılda 62 hasta böbrek nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Çanakkale\'de 300\'ü çeşitli merkezlerde, 150\'si ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'ne kayıtlı 450\'ye yakın hasta böbrek nakli için sıra beklerken, son 1 ay içinde 6 böbrek naklinin gerçekleştirildiği ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi, uzun yıllar böbrek nakli bekleyen diğer illerdeki birçok hasta için umut oldu. Başvuranlar, ortalama 3 ay ile 1 yıllık sürede gerçekleşen nakillerle sağlığına kavuşuyor.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'nde böbrek nakli bekleyen kayıtlı hasta sayısı düşük olduğu için nakillerinin daha kısa sürede gerçekleştiğini belirten Müdür Doç. Dr. Cabir Alan, Türkiye genelinde böbrek nakli için sıra bekleyen hastaları, merkezlerine davet etti. Böbrek nakli ekibi\'nin 6 kişiden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'deki organ nakil merkezleri arasında bekleyen hasta sayısı açısından alt sıralardayız. Yani Çanakkale ilinde 450 civarında diyalize giren hasta var. Bu hastaların 150 tanesi bizim merkezimize kayıtlı. Bu şöyle bir avantaj oluşturmaktadır. Bu böbrekler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenirken, merkeze kayıtlı olan hastalar öncelikle baz alınıyor. Eğer bu hastalarda uygun böbrek bulunmaz ise böbrek diğer merkezlere gönderiliyor. Dolayısıyla merkezimizde 150 hasta beklediği için çıkan böbrek sayısı zamanı 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Çoğu hastamıza genel de 1 yıl içinde böbrek nakli işlemi gerçekleştiriyoruz. Biz sadece Çanakkale\'de değil, Balıkesir, Bursa ve İstanbul\'dan gelen bi çok hastamıza da nakil işlemi gerçekleştirdik. Kayıtları\'nın Çanakkale dışında olan ve Çanakkale\'de ikamet eden hastaların merkezimize kayıt olmalarının böbrek nakli açısından kendilerine bir avantaj teşkil ettiğini ve sıranın çabuk geleceği kanaatindeyim. O yüzden hastalarımızı merkezimize davet ediyoruz.\"

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