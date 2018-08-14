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Ekonomi

Commerzbank: Merkez Bankası'nın adımları, TL'deki düşüşü engellemez

"ABD ile ilişkiler düzelse de TL'deki toparlanma kısmi olur"

14 Ağustos 2018 14:28

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, Merkez Bankası'nın piyasalardaki sorunu minör araçlarla çözme çabasının TL'deki düşüşü engellemeyeceğini ifade etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Commerzbank bu sabah yayınladığı günlük piyasa raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün attığı adımlarla sorunları minör araçlarla çözmeye çalışma politikasına geri döndüğünü, bu adımların Türk Lirası'nda düşüşü engellemeyeceğini savundu.

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık çözülse bile Türk Lirası'nda kısmi bir toparlanma olacağını savunan Commerzbank, bu toparlanmanın ardından döviz piyasaları ve TCMB arasında kedi-fare oyununun devam edeceğini belirtti.

Commerzbank, herhangi bir çözüm ortaya konmaması halinde ise TL'de serbest düşüşün devam etmesini beklediklerini vurguladı.

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