Merkez Bankası açıklaması sonrası dolarda son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite artırıcı tedbirler ve zorunlu karşılık adımı sonrasında Türk Lirası yükseliş kaydetti. Merkez Bankası'nın 'piyasalara destek' açıklamasından önce 6.74 TL seviyesinde hareket eden dolar fiyatları, 6.56 TL seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak değişen dolar saat 8.30 civarında 6.92'yi görürken saat 08.47'de 6.72 TL seviyesinde.

Euro fiyatları Merkez Bankası açıklaması sonrasında 7.67 lira seviyelerinden 7.48 lira seviyelerine geriledi.

ABD-Türkiye arasında yaşanan gerilimin sürmesi ve doların dünyada güçlenmesiyle piyasalarda hareketlilik sürüyor. Finansal piyasalara ilişkin basın duyurusu yayımlayan TCMB, Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağını bildirdi.

Gece saatlerinde sığ piyasalarda 7,2362 ile yeni zirve seviyesini kaydeden Türk Lirası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aksiyon planı açıklamaları ile gevşeme göstermişti. Söz konusu ivme Merkez Bankası'nın hamleleri ile hızlanırken, kur 6,4469 seviyesine kadar geriledi.

14.34 Dolar, 7 lirayı gördü

Dolar/TL, saat 14.30 itibarıyla tekrar 7 TL seviyesine geldi. Aynı dakikalarda Euro da 7,97 bandında yer aldı.

08:00 Petrol düşüşte

Petrol fiyatları bu sabah geriliyor. Brentin varili yüzde 0,40 düşüşle 72,64 dolar.

ABD'nin İran'a yaptırımları arz beklentileri üzerinden aşağı yönlü baskıyı sınırlasa da Asya'nın önemli ekonomileri başta olmak üzere talepte yavaşlama sinyalleri petrolde düşüş getiriyor.

07:40 Asya borsaları satışta

Asya'da hisse senedi piyasaları satış baskısı altında. Nikkei225 yüzde 1,96 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 1,83 düşüyor. Çin Şangay bileşik endeks de yüzde 1,73 düşüşte.

Güney Kore KOSPI'de değer kaybı yüzde 1,82

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks yüzde 1,5 değer kaybediyor.

07:10 Altın küresel piyasalarda yatay

Altın, küresel piyasalarda yatay bir seyir izliyor.

Spot piyasada işlem gören altın, yüzde 0,3 yükselmesinin ardından yüzde 0,1 ekside ons başına 1,209 dolardan alıcı buldu.

Doların önemli paralar karşısındaki seyrini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 artıda bulunuyor.

07:00 Türk Lirası aksiyon planını bekliyor

Türk Lirası'nda satış baskısı devam ederken piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Uygulamaya başladık" dediği aksiyon planına odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmayla ilgili olarak, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankalarla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarının, KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planı hazırladıklarını belirtti.

Bankalar ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacaklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.

Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.” Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 sorunun cevabına bakacaklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Teknolojik ya da yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz." Türk Lirası dolar karşısında haftaya oldukça sığ piyasalarda 7 seviyesinin üzerinde başlarken, açıklamaların ardından bir gevşeme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da döviz mevduatlarına el konulması gibi bir açıklamanın yapılmadığına dikkat çekildi.