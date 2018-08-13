Uğur Gürses: Merkez Bankası'nın likidite önlemleri siyasi krizde zaman kazandırıcı bir adım

Ekonomist Uğur Gürses, Türk Lirası'nın dolar ve yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine yönelik Merkez Bankası'nın aldığı tedbir kararlarına ilişkin olarak, "Merkez Bankası'nın likidite önlemleri fazlasıyla esnek ve yerinde. Hem döviz hem de TL likiditesi sağlıyor. Geçici de olsa fiili küçük bir faiz artışı da içeriyor. Siyasi krizde zaman kazandırıcı bir adım" yorumunda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gürses, "Merkez Bankası'nın likidite önlemleri fazlasıyla esnek ve yerinde. Hem döviz hem de TL likiditesi sağlıyor. Geçici de olsa fiili küçük bir faiz artışı da içeriyor. Siyasi krizde zaman kazandırıcı bir adım" diye yazdı.