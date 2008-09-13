Çömez internetten seslendi

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Çömez'den Gül'e destek

Ergenekon davası kapsamında aranan ve en son Londra'da bir metro aracında görülen eski milletvekili Turan Çömez, kendi ismini taşıyan internet sitesinde hakkındaki iddialara karşılık Nihat Ergün’e yanıtımdır başlıklı yazılı açıklamada bulundu.Çömez, kendisine yönelik olarak en son AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Ergün'ün, Baykal ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Çömez, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı iki kez kez ziyaret ettiğini, birincisinin televizyon programı için, ikincisinin de yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı kutlama amaçlı olduğunu söyledi.Çömez, görüşmeye bunun dışında bir anlam yüklemenin abesle iştigal olduğunu ifade etti.Medeni insanların fikirleri aynı olmasa da birbirleri ile görüşüp konuşabileceğini ifade eden Çömez, "Aynı Parlamento'da 4.5 yıl görev yapmış siyasilerin de görüşüp konuşmalarından doğal bir şey olamaz. Sayın Baykal'a kimi belgeleri verdiğimi ima eden sözlerinizi de esefle okudum. Siz sanırım derin gündemlerinize kendinizi çok kaptırmış olmalısınız ki, her şeye bir kulp takma ve anlam yükleme gayretindesiniz. Şunu çok iyi bilin ki, böyle bir şey asla olmadı, olamaz." dedi.Yurtdışına gelişinin bir kaçma değil aylar öncesinden planlanmış bir ziyaret olduğunu iddia eden Çömez, "Kaçma olarak nitelemenizi son derece düzeysiz buluyorum. Aylar öncesinden planlanmış ve herkesin bildiği bir eğitim programını bu şekilde nitelemeniz, siyasi üslubunuz ve sözlerinizin değeri hakkında da açık bir fikir veriyor." dedi.Çömez, 22 Temmuz'dan sonra pek çok bakan, parti yöneticisi ve milletvekili ile görüştüğüne işaret ederek, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu görüşmelerim de son derece medeni ve yapıcı olmuştur. Dilerim bunlara da bir anlam yükleme çabası içine girmezsiniz. Gelmeden bir gün önce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı ile kendisinin talebi üzerine görüştüm ve Londra'daki programımdan söz ettim. Umarım Sayın Yazıcı'yı da gümrüklerden sorumlu bakan olarak beni yurtdışına kaçırmakla suçlamaya kalkmazsınız."Açıklamasının son kısmında AK Partili Ergün'e seslenen Çömez şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye dünyadan bakın. Dünyaya Türkiye'den bakın. Ve dünyaya dünyanın her yerinden bakın. Ufkunuzu o daracık pencerenizin dışına taşıyın. Göreceksiniz ki gerçekler çok farklı. Sorumluluk makamında olan sizlerin yapması ve yapmaması gereken çok şey var. Bunları, ülkeme döndüğümde eğer gözlerimin içine bakmaya cesaretiniz olacaksa yüz yüze anlatmak isterim. Size yalnızca doğruların aydınlattığı bir yolda başarılar diliyorum."