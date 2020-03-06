Columbia Üniversitesi'nden Dr. Yeşim Demirbağ'dan Koronavirüs'ten korunma tavsiyeleri: Yüzünüze dokunmayın; maske sizi korumaz, elinizi yıkayın

Alerji uzmanı, Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Yeşim Demirbağ, Koronavirüs'ten korunmaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Demirbağ, maske takmanın virüsten korunmak için bir işe yaramayacağını söylerken, "En güzel yöntem sabunla elinizi yıkamanız" dedi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Demirbağ, dünya genelinde 100 binden fazla vakanın görüldüğü, 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Koronavirüs'ten nasıl korunacağına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Maskenin işe yaramayacağını, el yıkamanın ve eli yüze götürmemenin gerektiğini belirten Demirbağ, "Semptom gösterme süresi değişken, 5 gün de olabilir 20 gün de. Kalabalığa çıkmayın, hastalık başlamadan önce bile bulaşıcı olabiliyor" ifadesini kullandı.

"Bilmediklerimiz çok, bildiklerimizle kendimizi hazırlayabiliriz"

Demirbağ'ın uyarılarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hastalığın ölüm oranı biraz fazla, normal grip hastalığından daha fazla. Ama biliyoruz ki bu hastalık gençleri çocukları çok etkilemiyor, yaşlıları daha çok etkiliyor. Influenza'yla karşılaştırırsak, grip ABD'de 20 bin, 30 bin oluyor, Koronavirüs'e baktığımızda bu daha az yaygın. Bildiklerimiz bunlar. Bilmediklerimiz çok. Bildiklerimizle biraz daha kendimizi hazırlayabiliriz.

"Her hastalıkta olduğu gibi ortalama sayılar var, kuluçka dönemi 2 hafta gibi. 5 gün de olabilir ama ortalama dediğimize göre kuluçka dönemi 15 gün. Biz ortalamayı baz azalım toplum sağlığı açısından. Özellikle hastalık başlamadan önce bile bulaşıcı olabiliyor.

"Kalabalık yerlerden kaçının, yüzünüze dokunmayın"

"Hasta bir insan eğer öksürmüyor, hapşırmıyorsa, sadece konuşuyorsa ve aranızdaki mesafe 1 metre ya da daha uzun ise bulaşma ihtimali çok az. Ne kadar uzun süre yanında bulunursanız bulaşma ihtimali o kadar fazla. Semptomu olmayan insanlar da bulaştırabiliyor, o yüzden diyoruz ki kalabalık yerlerden kaçının, alternatiflere bakın. Seyahatlerinizde dikkatli olun, erteleyebiliyorsanız erteleyin. Hiçbir şey olmuyorsa gidin, elinizi koruyun, yüzünüze dokunmayın. Bilmeden o kadar çok dokunuyoruz ki, bütün hastalıklar için geçerli, dokunmamayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Sürekli bilinçli olarak düşünürsek yapabiliriz.

"Maske sizi korumaz, hastaysanız takın"

"Maske hiçbir işe yaramaz, sizi korumaz. Amacı hasta bireylerin öksürdüğü zaman damlacıkları uzaklara yaymasını engellemek içindir. Maskeyi tavsiye etmiyorum, onu bırakın sağlık personeli kullansın. Cerrahi maskelerin amacı, cerrahlar hastayı korumak için takarlar. Toplumda da hastaların takması ve çıkarmaması lazım. Hastaysanız takın, hasta değilseniz sizi korumak için hiçbir yararı yok.

"En güzel yöntem sabunla elinizi yıkamanız"

"Birinci tercihimiz sabunla elinizi yıkayın, genellikle 30 saniye deniyor ama yıkayabildiğiniz kadar uzun süre yıkayın. Günde 20-30 kere yıkamamız gerekiyor, o zaman da ellerimiz kuruyor. Unutmayın bir nemlendirici sürün. En güzel yöntem sabunla elinizi yıkamanız."