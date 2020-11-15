Columbia Global Centers Direktörü Taha: Türeci ve Şahin Almanya yerine Türkiye’de yaşasaydı, aynı akademik ve bilimsel özgürlüğe, fırsatlara sahip olabilirler miydi?

Columbia Global Centers Direktörü İpek Cem Taha, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ilişkin olarak, "Acaba bu iki insan Almanya yerine Türkiye’de yaşasaydı, aynı akademik ve bilimsel özgürlüğe ve fırsatlara sahip olabilirler miydi?" diye sordu.

Taha, "Bilim ve iş dünyasını toplumdaki diğer baskılardan ayrı kefeye koymaya çalışsak da aslında kuantum sıçrayışı dediğimiz anlar, mutlaka özgür düşüncenin yeşermesiyle filiz buluyor." düşüncesini dile getirdi.

Taha Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Türkiye mütemadiyen 'gurur' olgusuyla yaşayan ve özellikle de geçmişe dönük gurur söylemleriyle propaganda yapılan bir ülke. Böylesi bir başarının baş mimarlarının Türk asıllı olması da bir anlamda gurur verici. Öte yandan, acaba bu iki insan Almanya yerine Türkiye’de yaşasaydı, aynı akademik ve bilimsel özgürlüğe ve fırsatlara sahip olabilirler miydi?" ifadesini kullandı.

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