Cole Sprouse: Disney Channel'da genç kızlar erken yaşta cinsel objeleştiriliyordu

Bebekken Friends dizisinde yer alan ve kariyerine Disney’de devam eden oyuncu Cole Sprouse, Disney Channel’deki genç kadın oyuncuların genç yaşta “fazlasıyla cinsel objeleştiriliyordu” söyledi.

The New York Times’a konuşan oyuncu Cole Sprouse, kendisi gibi çocuk oyuncu olan meslektaşlarıyla ilgili konuştu.

Sprouse, bebekliğinde Friends dizisinde rol almış, çocukluğunda da ikiziyle birlikte Disney Channel dizisi Suite Life of Zack and Cody’de yer almıştı.

“Çocuk yıldızların delirdiğinden bahsederken şöhretin nasıl bir travma olduğundan bahsetmiyoruz” diyen Sprouse, Disney Channel’de çalıştığı dönem genç kadınların erken yaşta fazlasıyla cinsel objeleştirildiğini söyledi.

Sprouse, “Bu nedenle televizyonda olan genç kadınlarla dalga geçenlere karşı şiddetli biçimde savunmacıyım” dedi.

Sprouse, son yıllarda Netflix’te yayınlanan Riverdale dizisiyle gündem olmuştu.