Coldplay’in solisti Chris Martin: Mevlânâ’dan esinlendim

Ünlü İngiliz rock grubu Coldplay’in solisti Chris Martin, piyasaya dün çıkan yeni albümleriyle aynı adı taşıyan “A Head Full of Dreams” şarkısını yazarken Mevlânâ’nın “Misafirhane” adlı şiirinden esinlendiğini açıkladı.

Cumhuriyet’in haberine göre İngiliz alternatif rock grubu Coldplay’in solisti Chris Martin, dün piyasaya çıkan yeni albümleri “A Head Full of Dreams” ile ilgili Rolling Stones Dergisi’ne röportaj verdi. Albümü hazırlarken Mevlânâ’nın ünlü Mesnevi eserinde bulunan Misafirhane isimli şiirden ilham aldıklarını belirten Martin, “Mevlânâ’nın yaşadığın her şey seni olgunlaştırır ve yaşam ağacında seni güçlendiren bir dalı simgeler” deyişinin kendisinin de hayatını değiştirdiğini söyledi.