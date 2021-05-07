Coldplay, yeni şarkısını uzay istasyonunda çalarak duyurdu: Şu anda Dünya'daki hiç kimse için çalamıyoruz

Albüm ve single tanıtımları konusunda yaratıcılığıyla bilinen rock grubu, yeni albümlerinin ilk şarkısı 'Higher Power'ı ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Fransız astronot Thomas Pesquet'a dinleterek duyurdu.

Canlı yayınlanan görüşmede Grubun solisti Chris Martin, Pesquet'e "Sana biraz müzik gönderdik, çünkü şu anda Dünya'daki hiç kimse için çalamıyoruz, bu yüzden sadece sizin için çalabileceğimizi düşündük" dedi.

"Bu gala tüm galaksi için" diyen Martin, "Hepimizin içindeki astronotu, harika şeyler yapabilen kişiyi bulmaya çalışmak için" böyle bir yöntem seçtiklerini belirtti.

Pesquet ise, "Akşamları herkesin yatağa gittiğinde kulaklığımı takıyorum, biraz müzik dinliyorum ve sadece havada süzülüyorum. Bu gerçekten harika, tamamen özgür hissediyorsun" diye konuştu.

Grubun bilim kurgu hayranı gitaristi Guy Berryman ise Pesquet'e popüler uzay filmlerinde en çok neyin yanlış yansıtıldığını sordu. Pesquet, filmlerde astronot kıyafeti giyerek istasyondan çıkmanın saniyeler sürdüğünü ancak gerçekte bunun saatler sürdüğünü söyledi.