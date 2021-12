Coldplay grubunun solisti Chris Martin, üç albüm sonra grubun müzik yapmayı bırakacağını açıkladı.

The Independent’ta yer alan habere göre, Coldplay dokuzuncu albümü “Music of the Spheres”i çıkarırken Chris Martin, bundan sonra yalnızca üç albüm daha çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Martin katıldığı podcast yayınında “Sanırım birkaç albüm sonra albüm yapmayı bırakırız. Şaka değil, bu doğru. 12’yi tamamlayınca sona gelmiş oluruz ancak grup olarak beraber canlı müzik yapmaya devam ederiz” dedi.