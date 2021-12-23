Coldplay, 2025 itibariyle yeni müzik yapmayı bırakacak

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Chris Martin, Coldplay'in 2025'te yeni müzik yapmayı bırakacağını söyledi.

Grubun solisti Martin, aldıkları kararı dünyaya BBC Radio 2'nin cuma günü yayımlanacak olan söyleşisinde duyurdu. Martin'in grubun müziği bırakacağını açıkladığı kısım, önceden yayınlandı.

Martin, grubun son albümünü 2025'te yayınlayacağını, sonrasında sadece konser verip yeni kayıt yapmayacaklarını ifade etti.

Martin, geçen aylarda da Coldplay'in 12. albümünün yapacakları son albüm olduğunu söylemişti. Grubun 9. albümü 'Music of the Spheres' bu Ekim ayında yayınlanmıştı.