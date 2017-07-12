Çoksesli kadın korosu Sirene'ye ödül

Türkiye'nin ilk çoksesli kadın korolarından Sirene, Almanya'nın Wernigerode şehrinde 5-9 Temmuz arasında düzenlenen 10. Uluslararas Johannes Brahms Koro Yarışması’ndan pek çok ödülle döndü.

20 yıldır her 2 yılda bir düzenlenen yarışmada Türkiye ilk kez temsil edildi. Sirene korosu, etkinliğin açılış konserinde davet edilen 4 korodan biriydi.

Dünyanın en iyi korolarının yarıştığı yarışmada Sirene, J. Brahms, G. P. Palestrina, J. Busto, L. Bardos ve şef Volkan Akkoç’un eserleri ile "Eşit Sesli Oda Müziği" kategorisinde altın madalya aldı.

Şef Volkan Akkoç’un düzenlemelerini yaptığı “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Divane Aşık”, “Leblebi Koydum Tasa” ve “Sarı Gelin” türkülerinin kullanıldığı koreograf Korhan Başaran’ın hazırladığı koreografi “Folklor Kategorisi”nde altın madalyaya layık görüldü.

Jüri tarafından verilen iki özel ödülün de sahibi olan Sirene, Volkan Akkoç’un bestelediği Orhan Veli’nin “Bedava”

şiirinin icrası ile de “Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı” ödülüni aldı.

Volkan Akkoç, ayrıca 30 koro şefinin arasından yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan "En İyi Şef" ödülüne layık görüldü.

Sirene, kazandığı altın madalyayla önümüzdeki beş yıl içinde dünya çapında düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatları (World Choir Games) şampiyonlar klasmanında yarışmaya hak kazandı.

Şef Volkan Akkoç Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, bu süreçte kendilerini destekleyen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Koronun çekirdek kadrosunu konservatuvar öğrencileri ve mezunları oluştururken kadroya eklenen her yeni korist ise titiz bir odisyon sürecinden geçiriliyor. Repertuvarında müzik tarihinin tüm dönemlerinden ve türlerinden (Klasik, Caz, Halk Şarkıları) eserler barındıran Sirene, eşit ses için acapella ve eşlikli koro müziğini en iyi şekilde icra etmek üzere 3 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Türk kadınının dinamik, mücadeleci ve özgür karakterini hem batı hem de Anadolu’nun folklorik müzikleriyle harmanlayarak, "Uzak denizlerden gelir sesimiz" mottosuyla yola çıkan Sirene, adını Yunan mitolojisinin gizemli ve büyüleyici sesli yaratıkları 'Sirenler'den alıyor. Koro, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Volkan Akkoç önderliğinde kuruldu.

