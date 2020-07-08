Çoklu baro teklifi görüşmeleri HDP’nin protestosuyla başladı

HDP, Meclis Genel Kurul’a getirilen çoklu baro teklifini protesto etti. HDP’liler baroların Savunma Yürüyüşü fotoğraflarıyla Genel Kurul'a gelerek, hep bir ağızdan Molier’in sözlerini okudu.

AKP ve MHP’nin baroların yapısını değiştirmeyi hedeflediği çoklu baro teklifinin Genel Kurul görüşmeleri başlıyor. Bugünkü görüşmelerde iki bölüm ve 28 maddeden oluşan teklifin geneli üzerinde konuşmalar yapılacak.

HDP milletvekilleri teklifi protesto etmek için Genel Kurul’a, baroların Savunma Yürüyüşü eylemi ve bu eyleme dönük polis müdahalesini içeren fotoğraflarla gelerek, teklifi protesto etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yerinden söz alarak açıklamalarda bulundu. HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi ve TJA aktivisti Sevil Rojbin Çetin’e dönük işkenceye tepki gösteren Beştaş, yalan ve gerçek dışı iddialarla tutuklama kararı verildiği ve işkencenin meşrulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Beştaş ve HDP’li milletvekilleri ayağa kalkarak ellerinde baroların savunma yürüyüşü ve yürüyüşe dönük polis saldırısını içeren fotoları kaldırdı. HDP’liler hep bir ağızdan, Fransız filozof Molier’in “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı” ifadelerini, yüksek sesle okudu.

Bu sırada Meclis Başkanvekili Celal Adan, protestoya sözlü müdahale ederek, mikrofonları kapattı. Oturuma 5 dakika ara verildi. (MA)