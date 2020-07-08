Çoklu baro teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek; baro başkanları Ankara'ya geliyor

Avukatların ve muhalefetin itirazlarına rağmen Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çoklu baro teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Baro başkanları da Ankara'ya gelerek görüşmeleri izlemeyi talep edecek ve hükûmete bir kez daha müzakere çağrısında bulunacak.

“Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.

Avukatlık Kanunu ve baroların yapısını değiştirmeyi öngören 28 maddelik kanun teklifi, muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen Adalet Komisyonu’nda dört gün süren müzakereler sonucu geçtiğimiz pazartesi gece saat 3.00'da kabul edildi.

Teklif, bugün jet hızıyla TBMM Genel Kurulu’na getirildi. Gündem dışı konuşmalar ve parti gruplarının önesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Ankara'ya gelerek teklifin geri çekilmesi çağrısında bulunacak olan baro başkanları teklif çekilene kadar demokratik yollarla mücadeleden vazgeçmeyecekleri mesajını verdi.