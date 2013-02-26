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Sağlık

Çok uyu, hasta olma

Yapılan bir araştırma ile bir hafta boyunca her gece en fazla 6 saatlik uykunun toplam 711 geni etkilediği tespit edildi

26 Şubat 2013 10:11

Yapılan bir araştırmaya göre, sadece bir hafta yetersiz uyumak yüzlerce genin yapısını etkileyebiliyor. Uzmanlar, “Çok uyu, hasta olma” tavsiyesinde bulunuyor.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı “Proceedings” adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, bir hafta boyunca her gece en fazla 6 saatlik uykunun toplam 711 geni etkilediği tespit edilmiş. Bu da insan vücudunda bulunan yaklaşık 23 bin genden yüzde 3,1'i anlamına geliyor. Uykusuzluktan etkilenen genlerin özellikle de iltihaplanmalar, bağışıklık sistemi ve stresten sorumlu genler olduğu saptandı.

Araştırmada, 14 erkek ve 12 kadın denek iki hafta boyunca uyku laboratuvarında takibe alındı. İlk deneyde, denekler bir hafta boyunca her gece en fazla sadece 6 saat uyudu, ikinci seferde ise denekler bir hafta boyunca her gece en fazla 10 saat uyudu.

Her iki deneyin ardından deneklerin genleri üzerinde yapılan incelemede, yetersiz uykunun genlerin faaliyetlerini düşürdüğü sonucuna varıldı.

Bu, kronik uykusuzluğun insan vücudunun tamamındaki genleri nasıl etkilediğine ilişkin yapılmış ilk kapsamlı bilimsel araştırma olma özelliğini taşıyor. Daha önce yapılan araştırmalarda, belirli bazı genler baz alınarak uykusuzluğun yol açtığı etkiler gözlemlenmişti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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