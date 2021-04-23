Çok tartışılan Cyberpunk 2077'yi 30 bin kişi iade etti

Son dönemlerin en çok tartışılan oyunu Cyberpunk 2077'in yapımcısı CD Projekt Red, oyunun 13,7 milyon satış rakamına ulaştığını belirtirken, yaklaşık 30 bin kişisinin ise iade ettiğini açıkladı.

Video oyun şirketi CD Projekt Red, oyunları hakkında bazı istatistikler açıkladı. CD Projekt'in yaptığı açıklamaya göre Cyberpunk 2077, 13.7 milyon satarken, şirketin diğer oyunu The Witcher serisinin satışları ise 50 milyonu geçmiş durumda. 50 milyonluk satış miktarının 30 milyonu The Witcher 3'e ait.

Cyberpunk 2077'yi yaklaşık 30 bin kişi iade etmek istemiş. İadeler nedeniyle CD Projekt Red, 2.23 milyon dolar kaybetmiş. Cyberpunk 2077 oyuncular tarafından ciddi bir şekilde eleştiriye tutulsa da oyunun satış rakamları yapımcıyı memnun etti.