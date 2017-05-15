Çok sayıda aydın, yazar ve gazeteciden "OHAL'i kaldırın" çağrısı

Çok sayıda aydın, yazar ve gazeteci, "savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, hakların özgürlüğün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğinden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlak aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyduklarını" bildirerek OHAL’in kaldırılması için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Hasan Cemal, Akın Birdal, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Celalettin Can, Cüneyt Başbuğ, Esra Mungan, Emine Uşaklıgil, Hasip Kaplan, Levent Gültekin, Necmiye Alpay, Orhan Alkaya, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Rıza Türmen, Şanar Yurdatapan, Ufuk Uras, Ziya Halis, Zülfü Livaneli’nin aralarında olduğu çok sayıda aydın, gazeteci ve yazar, OHAL’in kaldırılması için yazılan çağrı metnine imza attı.

Kendilerini "Bu toprakların ortak sahibi" olarak nitelendiren imzacılar, ortak vatanda ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için siyasi parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 80 milyona seslendiklerini aktardı. Kutuplaşmak, düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik, evetçi-hayırcı diye bölünmek, ayrıştırılmak istemediklerini belirten imzacılar, "İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz" dedi.

"Baskılara hayır"

"Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, hakların özgürlüğün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğinden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlak aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyduklarını" bildiren imzacılar, "Tek adam rejimine, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, Meclis’in etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine; yüzbinlerce kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya ve yargı mensuplarını haksız, hukuksuz keyfî uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz" dedi.

"Bu çağrı herkese"

"Referandumun şaibeli sonuçlarını kabul etmediklerini" belirten imzacılar, "Bir arada güven içinde yaşamak için, acilen: Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını, toplumun her kesimine yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin vakit geçirmeksizin tesisini, Meclis’in yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini, hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını, gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını" talep etti. Aydın, yazar ve gazeteciler, ülkenin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşlara, kanaat önderlerine, sivil girişimlere, siyasi partilere şu çağrıyı yaptı:

"Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı ‘hukuk devleti’nin, bireysel ve toplumsal insan haklarını sonuna kadar uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının, başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının, ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin, bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin egemen kılınması için güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz."