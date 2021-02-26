Çok nadir bir arı türü 98 yıl sonra görüldü

Bilim insanları dünyada en son 1923 yılında görülen ve sadece 6 kez görüldüğü kayıtlara geçen nadir bir arı türü 98 yıl sonra ortaya çıktı.

Avustralya’nın Queensland bölgesinde görevli bilim insanları dünya üzerinde sadece 6 adet tespit edilen Pharohylaeus lactiferus isimli çok nadir bir arının tekrar görüldüğünü duyurdu.

Bilim insanları bu keşif ile ilgili inceleme başlatırken, daha önce bu arı türünün neslinin tükenmiş olduğu tahmin ediliyordu.

Adelaide’deki Flinder Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “Bu türün muhtemelen nesli hiçbir zaman tükenmedi. Sadece hayatta kalmanın baskısı sebebiyle gizleniyorlardı” iddiasını ortaya attı.

Bilim insanları, “Nüfusun artmasıyla birlikte yeşil alanların ve ormanların yıkılması ve ağaçların kesilerek şehirleşme yapılması doğanın dengesini bozdu. Buna ek olarak büyük orman yangınları ve küresel iklim değişikliği de gelince bu türlerin yaşaması için gerekli ortam kalmadı” açıklamasını yaptı.

Avrupa’nın kolonileşme sürecinden bu yana Avustralya’daki ormanlar ve yeşil alanların yüzde 40’ı yok edildi.