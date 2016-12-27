"Çok güzelsin" sözlerine kadınlar nasıl tepki veriyor?

Amanda Proença Santos

Fotoğrafçı Mehmet Genç dünyanın birçok ülkesini dolaşarak kadınların iltifata gösterdiği tepkileri belgeliyor.

Türkiyeli fotoğrafçı Genç, Latin Amerika'nın birçok ülkesini dolaşarak yerlilerin fotoğrafını çekiyor. Instagram'da 'Rotasız Seyyah' hesabıyla bilinen Genç, "Çok Güzelsin" projesi kapsamında kadınları fotoğraflıyor.

Genç, projenin planlı bir şekilde ortaya çıkmadığını söylüyor. Ocak 2015'te Meksika'nın San Cristobal de las Casas bölgesinde bir kadının fotoğrafını çekmek istemiş. Kadının fotoğraf makinesi karşısında kendisini daha rahat hissetmesi ve gülümsemesi için yaptıkları pek işe yaramamış. Sonunda kadına çok güzel olduğunu söylemiş.

"Aradaki buzları eritecek bir şey lazımdı. Kolay söyleyebileceğim ve tepki vereceği kısa bir cümle. Bunun için bir iltifattan daha iyi ne olabilir? Karşınızdaki insanla bir anlık bir bağlantı kurmuş ve onu rahatlatıp güldürmüş oluyorsunuz."

Bu yöntemle çok sıcak ve içten bir fotoğraf elde edince yeni projesinin konsepti de kafasında netleşmiş.

Mehmet Genç Ekim 2017'ye kadar bu iltifatın inanılmaz gücünü fotoğraflamaya devam edecek. Şimdiye kadar çektiği ve kendi web sitesinde yayınladığı fotoğraflar "çok güzelsin" gibi iki basit sözün ne kadar büyük bir etki yarattığını gösteriyor.

Guatemalalı Mathilda'nın fotoğrafını çekmek istediğinde "Dişlerim yok, lütfen beni güldürme" cevabını almış. Ama "çok güzelsin" sözlerini duyunca kendisini gülmekten alıkoyamamış. "O da, ben de çok güldük. Hoş bir andı" diyor Genç ve bunun en sevdiği fotoğraflardan biri olduğunu söylüyor.

Margarita ise Ekvador'da pazarda meyve satıyormuş. Genç ondan alışveriş yapınca fotoğrafının çekilmesini kabul etmiş, ama gülümsemiyormuş. İltifatı duyduğunda attığı kahkaha ise oldukça içtenmiş.





Kolombiya'nın ıssız ve dağlık Sierra Nevada de Santa Marta bölgesinden olan Zarekkim sadece kendi yerli dili Arhuako dilini konuşuyormuş. Genç onun köyüne gittiğinde o dilde de "Çok güzelsin" demeyi öğrenmiş ve Zarekkim'in tepkisini fotoğrafta yakalamayı başarmış.



Kolmbiya'nın kuzeyinde çölün Karayip Denizi ile birleştiği bir köyde Juliana ile karşılaşmış. Çok kurak ve sıcak bu bölgede el işi eşya satan kadın güneşten korunmak için yüzüne maske yapmış. Genç yanına yaklaşıp iltifat edince de mutlulukla gülmüş.

Brezilya'nın Amazon bölgesinde Marubo kabilesinden Meto da sadece kendi dilini konuşuyormuş. Fotoğrafını çekerken onu güldürmek için Genç bu dilde de iltifat etmeyi öğrenmiş.

Aynı kabileden Mimba utangaç olduğu için ancak ikinci ziyarette bebeğiyle fotoğrafının çekilmesine izin vermiş. Ama iltifatı duyduğunda oldukça rahat görünüyormuş.





Aynı bölgenin batısında Peru sınırı yakınlarında Altena yı görüp fotoğrafını çekmek istediğinde evinin önünde oturuyormuş. Birkaç pozdan sonra iltifatını edip onu da gülerken yakalamayı başarmış.





Aynı bölgeden Cosmita'nın iltifat üzerine poz vermeye başlaması Genç'i şaşırtmış. "Çok güzelsin dedikten sonra bu şekilde etkilenen başka birini görmedim" diyor.