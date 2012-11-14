Çok et yemek küresel ısınmaya mı neden?

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yaptığı araştırmayla, yemek yeme alışkanlıklarımızın küresel ısınmayı etkileyen nedenlerinden biri olduğa dikkat çekti.

Daha az otomobil kullanmanın ya da çevre dostu enerjilerin iklimin korunmasına katkı sağladığını herkes tarafından biliyor. Ancak küresel ısınmayı engellemenin yolu tabağımızdan da geçiyor.

Et tüketiminin sağlıklı ölçülerde azaltılması ile iklimin korunabileceğine işaret edilen araştırmada, Almanya'daki rakamlara dikkat çekilerek, bu şekilde küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımının 27 milyon ton düşürülebileceği belirtiliyor.

Bu rakam, Almanya'daki toplam 950 milyon ton sera gazı emisyonunun yüzde üçüne tekabül ediyor.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlar, gıda maddelerinin bilinçli tüketilmesi ve daha az çöpe atılmasını sağlayarak da zararlı gazların 40 milyon ton azaltılabileceğine işaret etti.

Almanya'da kişi başına yılda ortalama 60 kilogram et tüketiliyor. Bu da kişi başına haftada bir kilograma denk geliyor. Uzmanların önerdiği kişi başına haftalık et tüketimi miktarı ise 450 gram. (Deutsche Welle Türkçe)