T24 LogoT24 Logo
Çevre

Çok et yemek küresel ısınmaya mı neden?

Yapılan bir araştırma gıda maddelerinin bilinçli tüketilmesi ve daha az çöpe atılmasını sağlayarak zararlı gazların 40 milyon ton azaltılabileceğine işaret etti

14 Kasım 2012 11:37

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yaptığı araştırmayla, yemek yeme alışkanlıklarımızın küresel ısınmayı etkileyen nedenlerinden biri olduğa dikkat çekti.

Daha az otomobil kullanmanın ya da çevre dostu enerjilerin iklimin korunmasına katkı sağladığını herkes tarafından biliyor. Ancak küresel ısınmayı engellemenin yolu tabağımızdan da geçiyor.

Et tüketiminin sağlıklı ölçülerde azaltılması ile iklimin korunabileceğine işaret edilen araştırmada, Almanya'daki rakamlara dikkat çekilerek, bu şekilde küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımının 27 milyon ton düşürülebileceği belirtiliyor.

Bu rakam, Almanya'daki toplam 950 milyon ton sera gazı emisyonunun yüzde üçüne tekabül ediyor.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlar, gıda maddelerinin bilinçli tüketilmesi ve daha az çöpe atılmasını sağlayarak da zararlı gazların 40 milyon ton azaltılabileceğine işaret etti.

Almanya'da kişi başına yılda ortalama 60 kilogram et tüketiliyor. Bu da kişi başına haftada bir kilograma denk geliyor. Uzmanların önerdiği kişi başına haftalık et tüketimi miktarı ise 450 gram. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

dünya doğayı koruma vakfıWWFküresel ısınmaetsera salınımıalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24