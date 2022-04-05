Coffee Festival bu yıl Bodrum, İzmir, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da

Coffee Festival’ler bu yıl Bodrum, İzmir, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Dream Sales Machine tarafından düzenlenen kahve festivalleri kapılarını açmaya hazırlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre; ilk Coffee Festival bu yıl 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında Zai Bodrum’da kapılarını kahve severlere açacak.

Ardından 27-28-29 Mayıs’ta İzmir’de, 3-4-5 Haziran’da Diyarbakır’da müzik, eğlence ve kahve keyfi bir arada yaşanacak.

23-24-25 Eylül’de Ankara’da, 6-7-8-9 Ekim’de de İstanbul’da Coffee Festival gerçekleştirilecek.