Coen Kardeşler'in yeni projesi 'The Ballad of Buster Scruggs' dünya prömiyerini Venedik'te yapacak

Daha önce 6 bölümlük mini-seri olarak çıkacağı duyrulan, Coen Kardeşler'in son projesi The Ballad of Buster Scruggs'ın dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali'nde yapacağı belirtildi.

Filmde, James Franco, Liam Nesson, Tim Blake Nelson, Tom Waits, Zoe Kazan gibi ünlü isimler yer alıyor.

İlk olarak Netflix tarafından satın alınan ve mini seri olacağı belirtilen projenin, 6 farklı hikâyeye odaklanan tek bir film halinde izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Filmin süresinin de 2 saat 18 dakika olacağı bildirildi.

Projenin hakları halen Netflix'in elinde bulunuyor.