Coen Kardeşler'in son filmi 'Inside Llewyn Davis' 12. Filmekimi'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul’da 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında 12. kez düzenlenecek olan Filmekimi, 40’a yakın filmle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmekimi’nin sürprizleri arasında Coen Kardeşler’in, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü alan son filmi "Inside Llewyn Davis", Nicole Holofcener’in, yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü oyuncu James Gandolfini’nin başrolünü üstlendiği "Enough Said" ve Bobo Jelcic'in, geçen hafta sona eren Saraybosna Film Festivali'nde ödülleri toplayan "A Stranger" (Yabancı) filmleri de yer alıyor.

İlk kez Filmekimi'nde gösterilecek

Coen Kardeşler’in merakla beklenen son filmi "Inside Llewyn Davis", Türkiye’de ilk kez Filmekimi’nde gösterilecek. Bu yılki Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü alan Inside Llewyn Davis, Oscar Isaac’ın canlandırdığı genç bir şarkıcının 1961 yılında New York'ta folk müzik dünyasında ayakta kalabilme mücadelesini anlatıyor. Oscar Isaac’e, 2010 yılında "An Education" (Aşk Dersi) filmindeki rolüyle Oscar’a aday gösterilen genç oyuncu Carey Mulligan ile "Trouble with the Curve" (Hayatımın Atışı) ve "The Social Network" (Sosyal Ağ) gibi filmlerdeki performansıyla beğeni toplayan, ünlü müzisyen Justin Timberlake eşlik ediyor. 1950'lerin “folk dirilişi”nden ilham alan filmde şarkıları oyuncular Oscar Isaac, Carey Mulligan ve Justin Timberlake seslendiriyor.

Dünya prömiyerinden sonra Filmekimi'nde

Amerikan bağımsız sinemasının dikkat çeken isimlerinden Nicole Holofcener’in yazıp yönettiği son filmi "Enough Said" de Filmekimi programında yer alacak sürprizlerden. Eylül ayında Toronto Film Festivali’nde gerçekleştirilecek dünya prömiyerinin hemen ardından, Filmekimi’nde gösterilecek olan "Enough Said", televizyon tarihinin unutulmaz iki dizisinin, “The Sopranos” ve “Seinfeld”in iki oyuncusunu bir araya getiriyor. Bir ilişkiye başlamanın zorluklarını anlatan bu romantik komedide, Julia Louis-Dreyfus ve Haziran ayında kaybettiğimiz ünlü oyuncu James Gandolfini’nin yanı sıra Toni Collette, Catherine Keener ve Ben Falcone yer alıyor.

Filmekimi programında, 24 Ağustos Cumartesi akşamı sona eren Saraybosna Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan, Bobo Jelčić’in "A Stranger" (Yabancı) filmi de yer alıyor. Yugoslav Sinemasının efsane isimlerinden Bogdan Diklić’e de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran bu komedi-dram, ölüm ve yaşam üzerinden savaş sonrasında Bosna'nın bölünmüşlüğünü anlatıyor.

12. Filmekimi sinemanın en iyi ve en güncel örneklerini sadece İstanbul’a değil, Türkiye’nin farklı noktalarına da eriştirme hedefini bu yıl da gözetiyor. Geçen yıl İstanbul sınırlarını aşarak altı şehirde daha sinemaseverlere ulaşan Filmekimi, bu yıl Bursa, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon ve Ankara’da düzenlenecek.