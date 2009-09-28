'Çocuktan sonra daha seksiyim'

Okan Bayülgen, kızı İstanbul'la ilgili duygularını paylaşırken, "Kadınlar seksi olduğumu söylüyor ve bu hoşuma gidiyor" dedi.



Bayülgen Kelebek'e verdiği röportajda, "Şirin doğumdan sonra bana daha seksisin dedi. Bana göre de Şirin daha seksileşti. Daha seksi olduğumun farkındayım. Kadınlar da böyle söylüyor ve bu hoşuma gidiyor... Çocuktan sonra önceliklerim ise değişmedi. Bir motor daha aldım. Para konusunda eskisi kadar savurganım. Çalışma arkadaşlarımın maaşlarını artırdım." diye konuştu.



Bayülgen çocuk sahibi olmanın amacı hakkında da ilginç açıklamalar yaptı: "Kızımız hayatta kendi istediklerimizi yapmamız için bize daha da güç veren bir şey. Çocuğun bir amaç olduğu kesin. Çocuk ne işe yarar, intihar etmemi önler sadece. Ama ben burada her türlü intiharı kastediyorum. Mesleki intihar, fiziksel intihar, aşk intiharı, kişiliğin intiharı, milletçe intihar etmek... Bütün bunlardan beni alıkoyar."



