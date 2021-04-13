Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor

Çocukluk çağı kanserleri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tunç Fışgın, en sık rastlanan türlerin kan kanseri (lösemi) olduğunu söyleyerek, erken tanı ve doğru tedavi ile Türkiye’de 1 yılda lösemilerde yüzde 80’in üzerinde tam tedavi sağlanabildiğini kaydetti.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocukluk çağı kanserleriyle ilgili bilgi verdi. En sık rastlanan türlerin kan kanseri (lösemi), beyin tümörleri ve lenf bezi kanserleri (lenfoma) olduğunu belirten Fışgın, bunları azalan sıklıkta, karın içi köken alan sinir kökenli tümörler (nöroblastom), böbrek tümörü (Willms), kemik tümörleri (Ewing / Osteosarkom) ve göz tümörlerinin (retinoblastom) takip ettiğini ifade etti.

Yılda 3 bin çocuk kanser tanısı alıyor

Prof. Dr. Fışgın, çocuklarda kanserin yüz binde 10-15, akut lösemilerin ise yüz binde 3 sıklığında görüldüğü bilgisini verdi. "Türkiye’de yılda 2 bin 500-3 bin civarında çocuk kanser tanısı alıyor" diyen Fışgın, çocuk kanserlerinin yaklaşık yüzde 5’inde kalıtsal nedenler saptandığını, büyük bir kısmında ise nedenlerin belirlenemediğini kaydetti.

Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocuk kanseri belirtileri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Uzun süreli ve enfeksiyon tedavisine yanıt vermeyen ateş, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen, sert ve büyüyen lenf bezleri, burun ve diş eti kanamaları, vücutta hızlı gelişen ve açıklanamayan morluklar, ani iştahsızlık ve eşlik eden kilo kayıpları, ısrar eden baş ağrısı, karın içi, kol ve bacaklarda yeni oluşan kitleler gibi belirtiler çocuk kanserlerine işaret edebilir. Bu bulguların varlığında aile hekimi veya çocuk hekimine başvurmak gerekir."

Yüzde 80'in üzerinde tam tedavi sağlanabilir

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde çoklu disipliner yaklaşımın esas olduğunu belirten Prof. Dr. Fışgın, "Hastalar, çocuk hematoloji onkoloji, patoloji, çocuk cerrahisi, ortopedi, beyin cerrahisi, radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve gerektiğinde diğer disiplinleri içine alan konseyler aracılığıyla oluşturulan çoklu akıl ile yönetilir. Gerektiğinde farklı dahili ya da cerrahi bölümler de konseylere katılarak hastanın yönetimi konusunda görüş alışverişine katkı sağlar. Konsey kararı ile kemoterapi, cerrahi tedavi, radyoterapi, kemik iliği nakli ve hücresel tedaviler gibi farklı tedavi seçenekleri kullanabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocukluk çağı kanserlerinde alt gruplara göre farklılıklar olmak ile lösemilerde yüzde 80’in üzerinde, genel kanserlerde ise yüzde 60-70 oranında tam tedavi sağlanabildiğini belirtti.

Çocukluk çağı kanserlerinden korunmanın yolları

Çocukluk çağı kanserlerinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Fışgın, "Sağlıklı yaşam için dengeli ve doğal beslenme, yaş grubuna uygun egzersiz, yeterli dinlenme herkese olduğu gibi çocuklarımıza da önerilir. Ayrıca endüstriyel paket gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmak, taze sebze meyve tüketimini özendirmek, yoğun stres yaratan yarışmalı sınavlarla ilgili dengeli bir süreç izlemek ve çocuğu gereksiz aşırı stresten korumak da önemlidir" dedi. Fışgın, ailenin çocuğun gelişimini takip etmesi ve şikayetlerini dinlemesi ve açıklanamayan şikayetler ile karşılaşıldığında hekime başvurmanın en temel erken tanı yöntemleri olduğunu vurguladı. (DHA)