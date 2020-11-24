Çocuklarıyla Noel fotoğrafı paylaşan Berdan Mardini tepkilere isyan etti: Bırakın bu yobazlıkları

Türkücü Berdan Mardini, sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte Noel hazırlığı yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlara kızan Mardini, "Bırakın bu yobazlıkları" sözleriyle tepki gösterdi.

Berdan Mardini, çocuklarıyla Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı. Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun?" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu.



"Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.

Yapmış olduğu yoruma gelen tepkilere de yanıt veren Mardini, şu satırları yazdı: "Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar? Bir kere İslam dini hoşgörü dinidir."