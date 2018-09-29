İSTANBUL, (DHA) - FRANSIZ ilaç şirketi Biocodex Türkiye’nin, annelere yönelik eğitim programı ‘Anne Biliyor Musun?’ projesinin Tekirdağ’daki seminerinde çocukların anne babalarıyla uyumaması gerektiğini söyleyen Pedagog Canan Şimşek Karabulut, “Çocuklarınızın ileride eşiyle sorun yaşamasını istemiyorsanız, çocuklarınızla yataklarınızı ayırın” dedi.

Biocodex Türkiye tarafından bebek bakımı ve çocuk eğitimi konusunda doğru bilinen yanlış uygulamalara son vermek amacıyla Ekim 2017’de hayata geçirilen sosyal sorumluluk ve eğitim programı ‘Anne Biliyor Musun?’ projesinin dördüncü durağı Tekirdağ Muratlı İlçesi Yeşilsırt Köyü oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Biocodex Türkiye Pazarlama Müdürü Kerim Erkayran’ın da katıldığı etkinlikte farklı yaş gruplarından kadınlar uzmanlarla buluştu. Fransız ilaç şirketi Biocodex’in Türkiye Pazarlama Müdürü Kerim Erkayran, “Türk annesi harika bir anne. Buradaki sevgi dünyanın hiçbir yerinde yok. Siz annelere destek olabilmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı” dedi.

“YATAĞINIZI ÇOCUĞUNUZLA DEĞİL EŞİNİZLE PAYLAŞIN”

Seminerde annelerin özellikle bebek ve çocukların uyku alışkanlığı ile sorun yaşadıklarına dikkat çeken Pedagog – Aile Danışmanı Canan Şimşek Karabulut anne babalara şu uyarılarda bulunarak, “Anne babayla yatmak çocuklarda kişilik ve cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Annesiyle uyuyan çocuklar ileride eşiyle de anne babasıyla uyuyormuş gibi uyuyabilir. Ayrıca bu durum çocuklarda gece korkusu ve kaygı bozukluğunun yanı sıra yine ileri yaşlarda otorite ve kural tanımazlığa, dikkat eksikliğine, öğrenme zorluklarına, özgüven kaybına ve anne babayı model almaktan vazgeçmeye neden olabilir. Bu nedenle yatağınızı çocuğunuzla değil eşinizle paylaşın” dedi.

Bu sorunların yaşanmaması için anne babaların çocuklarını doğumundan itibaren kendi beşiğinde yatırması gerektiğini söyleyen Pedagog – Aile Danışmanı Karabulut, “Bu akşamdan itibaren kesinlikle çocuklarınızla yatağınızı ayırın” şeklinde konuştu

“DOĞUMU OLUMLU CÜMLELERLE ANLATIN”

Ebe ve Doğuma Hazırlık Uzmanı Pınar Mallı ise sezaryen yerine normal doğumun artması için annelerin kendi doğum deneyimlerini kızlarına olumlu cümlelerle anlatması gerektiğini söyledi. Ebe ve Doğuma Hazırlık Uzmanı Mallı, aile büyüklerine seslenerek “Gebeleri doğumla ilgili korkutmayın. Normal doğum çocuğun mikrobiyotası için çok önemli” dedi.

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