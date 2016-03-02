Çocuklarının fotoğraflarını Facebook'ta paylaşan aileler davalık olabilir

Fransız hukukçular, ebeveynlere çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmama uyarısında bulundu. Zira hukukçulara göre çocuklar büyüdüklerinde ailelerine 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davası açabilir.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fransa'daki yasalara göre ebeveynler, çocuklarının rızaları olmadan fotoğraflarını paylaşıp 'gizlilik hakkını ihlal etmekten' suçlu bulunmaları durumunda, bir yıl hapis cezasına ve 45 bin euroya para cezasına çarptırılabilir.

The Daily Telegraph gazetesinde yer alan haberde, çocukların ayrıca ailelerini 'güvenliklerini tehlike atmakla' da suçlayabileceği belirtiliyor.

İnternet yasaları ve internet etiği uzmanı Eric Delcroix, "Çocuklar birkaç yıl içinde, ebeveynlerini çocukluk fotoğraflarını internette paylaştıkları için rahatlıkla mahkemeye verebilir" diyor ve ekliyor:

"Genellikle internetteki davranışlarından dolayı ergenleri eleştiririz ama ebeveynler hiç de farklı değil."

'Korumakla yükümlüler'

Fransız uzman, çocukların fotoğraflarını internette paylaşırken onların büyüdüklerinde, o görüntülerin Facebook'ta veya başka bir sosyal medya mecrasında paylaşılmasıyla ilgili ne hissedeceklerini düşünmeleri gerektiğini söylüyor.

Le Figaro gazetesine konuşan Delcroix, "Çocuklar bazı dönemlerinde fotoğraflarının çekilmesini ve o fotoğrafların paylaşılmasını istemez" dedi.

İnternetle ilgili kanunlarda uzmanlaşan avukat Viviane Gelles de Fransa yasaları uyarınca ebeveynlerin 'çocukların görüntülerini korumakla' yükümlü olduklarını söyledi.

Diğer yandan Fransız polisi de aileleri, çocukları takip eden pedofillere karşı uyarıyor.

Sosyal medyada çocuklarının çıplak fotoğraflarını paylaşan bazı kullanıcılar, içeriği kaldırmaya zorlanmıştı.

Facebook Başkan Yardımcısı Jay Parikh, ailelere yeni bir uyarı sistemi geliştirilmesi üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Parikh sistemi şöyle anlattı: "Mesela, çocuklarımın parkta oynarken çekilen bir fotoğrafını paylaşırken kazara herkese açık hale getirirsem, sistem beni uyaracak 'Dur bir dakika, bu seçinin çocuğunun fotoğrafı. Genellkile yalnızca aile üyelerine gönderirdin. Bunu yapmak istediğinden emin misin?' gibi bir uyarı çıkacak."

Gazetenin haberine göre Fransız emniyeti aileleri "Çocuklarınızın fotoğraflarını Facebook'ta paylaşmak güvenli değil… Çocuklarınızı koruyun" mesajıyla uyardı.