'Çocuklarınızı mevsim geçişlerinde iyi koruyun' uyarısı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, \"Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri, üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor. Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi, bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına neden oluyor. Çocuklarınızı, mevsim geçişlerinde iyi koruyun” dedi.

Havaların soğumasıyla üst solunum enfeksiyonlarının artacağına dikkat çeken Güngüneş, enfeksiyonların en çok okul yaş gruplarında gözlendiğini belirtti. Üst solunum enfeksiyonlarının havadan temas ettiği gibi direkt temaslı objelerden de bulaşabildiğini söyleyen Güngüneş, \"Okul hijyenin sağlanması ve oyuncak, cep telefon gibi çok sık kullanılan durumlar için hijyenin sağlanması çok önemli. Bunun yanında hapşırırken, öksürürken diğerlerini korumak için ağzı kapamak ve en önemlisi el yıkamak\" dedi. Okulların başlamasıyla üst solunum enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü vurgulayan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Güngüneş, şunları söyledi:

\"Özellikle okula ilk başlayan çocuklarda yılda 10\'a kadar bu sayı artabiliyor. Okula, bu mikrop alışverişine alışılmasında bu oran yılda 3 kadar inebilmekte. Ama yine de ortalama bir ilkokul çocuğunda yılda üç, dört kez üst solunum enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Enfeksiyonların engellenmesinde en önemli şey hijyen. Kontaminasyonun önlenmesi için hasta çocukların mümkünse diğer çocuklardan ayrılması, diğerleriyle temasının önlenmesi, önlenemiyorsa temiz ortamın sağlanması hedeflenmeli.”

Enfeksiyonların engellenmesinde en büyük görevin ailelere, öğretmenlere ve çocuklara düştüğünü belirten Güngüneş, el hijyeninin de çok önemli olduğunu kaydetti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Güngüneş, şöyle devam etti:

“En çok görülen yaş grubu kreşe başlayan yaş grubu. Dolayısıyla çocuklardan çok büyükler bu konuda bilinçli olmalı, çocuklarını korumalı, gerekirse çocuğunu ayırmalı ve enfeksiyonun yayılmaması için önlem almalı. Jel kullanılması gerçekten bir çözüm. Özellikle temasın sağlandığı objeler bakteriyel jel ile silinebilir. Oyuncaklar temizlenebilir. Ellerin jellerle yıkanması iyi bir çözüm.\"



FOTOĞRAFLI