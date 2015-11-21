Çocuklarınıza yakalanmadan sevişmenin ipuçları

Anne olduktan sonra yaşamınız pek çok açıdan değişiyor. Bebeğinizin bir süre aranızda yatması, hatta bu alışkanlığı bir süre devam ettirmesi mümkün. Çoğunuzla birlikte uyumanız doğru mu tartışılır ancak bundan seks hayatınızın olumsuz etkileyeceğini tahmin edebilirsiniz. Evde sürekli ilgilenmeniz gereken çocuklar varken eşinizle romantizm yaşamanız da biraz zorlaşmış olabilir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen ebeveyn olduktan sonra seks hayatınız bitmiş gibi yaşamanıza gerek yok, sadece biraz daha dikkatli olmanız ve çaba göstermeniz gerekiyor. İşte pudra.com’un derlemesiyle bebekten sonra iyi bir seks hayatına sahip olmak için yapabilecekleriniz...

Yatağa erken gidin

Çocuklar uyuduktan sonra kalan zamanı yarım kalan işlerinizi tamamlamak, evi toparlamak ya da kendinize vakit ayırmak için kullanabilirsiniz. Ama tüm bunlarla uğraşırken seks hayatınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Çocuklar uyuyup, tüm işleri hallettikten sonra yatağa girdiğinizde artık seks için yeterince enerjiniz kalmaz. Bu yüzden çocuklar yatar yatmaz siz de yatağa gitmeyi alışkanlık haline getirin. Böylece hem seks için yeterli enerjiniz kalmış olur hem de uykunuzdan fedakarlık etmeden ve çocuklara sevişirken yakalanma endişesi yaşamadan eşinizle iyi vakit geçirebilirsiniz.

Kapıyı kilitleyin

Çocuğunuzun her an size ulaşabilmesini isteseniz bile onların kapalı kapılara inanmadığını aklınızda tutun. Özellikle içeride siz varken kapıyı çalmadan içeri girmek, çocuğunuza normal gelebilir. Bu yüzden kapıyı kilitleme alışkanlığını evinize yerleştirin sadece yatak odanızın değil, banyo gibi özel alanların da kapısını kilitleyin. Böylece onda özel alan algısını oluşturabilirsiniz. Tabii kapının önüne gelip, size seslendiğinde hemen kendinizi toparlayıp yanına gitmeniz gerekiyor. Bu, sizi uygun olmayan bir halde görmesinden çok daha iyi kesinlikle.

Yaratıcı olun

Hem ilişkinizin eski heyecanını yakalayabilmesi hem de çocuklardan kaçabilmek için biraz yaratıcı olmanız, zamanı ve mekanı doğru şekilde değerlendirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sabahları birlikte duş alıp bunu bir fanteziye dönüştürebilir ya da yatak odanız yerine evinizin başka bir alanını tercih edebilirsiniz. Çocuklar henüz uyanmadan sevişerek de sabah seksinin faydalarını yaşayabilirsiniz. Tüm bu süreçte hızlı ve spontane olmanız adrenalinin etkisiyle seks hayatınızı da renklendirir. Ancak zaman ve mekan ne olursa olsun çocuklarınızın sizi yakalamayacağından emin olmanızda fayda var.

Plan yapın

Spontane olmak ve her boş anı değerlendirebilmek çocuklu ailelerin seks hayatlarını kurtarmak için yapabilecekleri ilk hareket. Ancak planlı olmak da bir o kadar işe yarayabilir. Birlikte özel vakit geçirebilmek için plan yapmanız, mesela bir otel programı yapmanız hem size bekleyecek bir şeyler verir hem de o özel güne hazırlandıkça heyecan artar. 1 hafta sonra birlikte dışarı çıkacağınıza ve gecenin sonunu mükemmel bir şekilde bitireceğinize dair plan yaptığınızda, o gece için bakıcı tutabilir ya da ailenizden yardım alabilirsiniz. Ayda bir bile olsa böyle özel geceler planlamanız ilişkinizi canlı tutmanıza yardımcı olur.

Her duruma hazır olun

Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın bazen istenmeyen durumlar yaşanabilir. Çocuğunuz sizi uygun olmayan bir halde gördüğünde bu durumu nasıl idare edeceğinize dair plan yapın. Çünkü o anda panikle vereceğiniz tepkiler çocuğunuzda güven problemi yaratabilir ve anne‐ çocuk ilişkiniz zarar görebilir.

Önceliğiniz onu sakinleştirmek ve durumu normalleştirmek olsun, daha sonra onunla yaşına uygun bir konuşma yapın. Ayrıca uzmanlar ebeveynlerinin birbirlerine sarıldıklarını ya da öpüştüklerini gören çocukların bu yakınlıkla daha kolay baş edebildiğini söylüyor.