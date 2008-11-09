Çocuklarınız televizyonun esiri olmasın

Medicana International Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzman Dr. Hülya Bingöl; okul çağı öncesi çocukların günde ortalama 75 dakika, 6-9 yaş arasındaki çocukların 92 dakika, 10-13 yaş arasındaki çocukların ise 108 dakika televizyon karşısında kaldığını söyledi.
Çocuğunuz bilgisayar ve televizyon bağımlısı olmasın
Televizyon çocukları olumsuz etkiliyor
Bingöl, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada aileleri bu konuda şu sözlerle uyardı: "Çocukları televizyondan uzak tutmanın olanağı yok. Dikkat edilmesi gereken; çocukların bilinçli ve seçici olarak yetiştirilmeleridir. Çocuk günde en fazla bir saatini televizyon izlemeye ayırmalıdır." dedi.