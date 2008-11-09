T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocuklarınız televizyonun esiri olmasın

Medicana International Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzman Dr. Hülya Bingöl; okul çağı öncesi çocukların günde ortalama 75 dakika televizyon karşısında kaldığını sö

09 Kasım 2008 02:00

Medicana International Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzman Dr. Hülya Bingöl; okul çağı öncesi çocukların günde ortalama 75 dakika, 6-9 yaş arasındaki çocukların 92 dakika, 10-13 yaş arasındaki çocukların ise 108 dakika televizyon karşısında kaldığını söyledi.

Çocuğunuz bilgisayar ve televizyon bağımlısı olmasın

Televizyon çocukları olumsuz etkiliyor

Bingöl, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada aileleri bu konuda şu sözlerle uyardı: "Çocukları televizyondan uzak tutmanın olanağı yok. Dikkat edilmesi gereken; çocukların bilinçli ve seçici olarak yetiştirilmeleridir. Çocuk günde en fazla bir saatini televizyon izlemeye ayırmalıdır." dedi.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24