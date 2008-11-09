Çocuklarınız televizyonun esiri olmasın

Bingöl, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada aileleri bu konuda şu sözlerle uyardı: "Çocukları televizyondan uzak tutmanın olanağı yok. Dikkat edilmesi gereken; çocukların bilinçli ve seçici olarak yetiştirilmeleridir. Çocuk günde en fazla bir saatini televizyon izlemeye ayırmalıdır." dedi.