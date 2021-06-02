Çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 

Diyarbakır'da İrfan Müjdeci (40), kahvaltıda tartıştığı eşi Meral Müjdeci'nin (38) üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Çocuklarının gözü önünde yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan İrfan Müjdeci de mahkemece tutuklandı.



Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Müjdeci, iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral Müjdeci ile kahvaltı ederken tartıştı. Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Psikolojik sorunları var diye şikayet etmemiş

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi. (DHA)